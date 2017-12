Nordischer Weihnachtsmarkt ist am 16. und 17. Dezember zu Gast im Neuland-Park.

Leverkusen. Zum 14. Mal findet im Neuland-Park am 16. und 17. Dezember auf der Arena-Bühne der Nordische Weihnachtsmarkt statt. Neben zahlreichen Ausstellern in typisch rot-weißen Schwedenhäuschen präsentieren sich auch rund 30 der sechzig Aussteller im beheizten großen Festzelt. Dies kann auch bei schlechterem Wetter unseren Besuchern als Wetterschutz dienen.

Eine Lichterkönigin und die besten Abba-Songs

Kein Aussteller ist wie der andere, aber viele bieten skandinavische Produkte an. Kunsthandwerk, Dekoratives, Nützliches und Schönes. Insbesondere wird sich der Markt in diesem Jahr durch seine kulinarischen Angebote von anderen Weihnachtsmärkten hervorheben.

Zum Angebot gehören: Elchbratwurst, skandinavischer Lachs, Waffeln mit Preiselbeeren, geräucherte finnische Forellen (Muikku) und anderen Köstlichkeiten. Aber auch Lussekatter, ein Hefegebäck mit Safran, das es nur in Skandinavien und nur zur Luciazeit gibt, finnische Kaltgetränke, Kötbullar - den schwedischen Fleischbällchen -, Glögg statt Glühwein sowie heiße und kalte Fruchtsäfte sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. In heimeliger Atmosphäre können die Köstlichkeiten rund um große Feuerschalen genossen werden und man kann sich daran erwärmen. Der am weitesten gereiste Aussteller kommt aus Nordschweden und bietet hier landestypische Delikatessen wie spezielle Konfitüren, insbesondere aber Handwerkskunst und vieles mehr in einem der rot-weißen Häuschen an.

An die kleinen Gäste haben die Veranstalter auch gedacht. Ein historisches Kinderkarussell, eine Wichtelwerkstatt in der Kinder aus Birkenhölzer Wichtel nach skandinavischer Tradition bemalen oder sich als Eisprinzessin schminken lassen können sowie der Bastelstand unserer Förster gehören zum Angebot.

An beiden Tagen besucht der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren den Markt und steht auch für ein professionelles weihnachtliches Erinnerungsfoto zur Verfügung. Zum Programm gehört schon traditionell ein Schmied, dem man bei der Arbeit zuschauen kann, ein Eiskünstler, der aus großen Eisblöcken Engel und Rentiere herstellt sowie der Besuch des Weihnachtsmannes, der die Weihnachtswünsche unserer Kinder entgegen nimmt.

Großen Erfolg feierte auf dem Nordischen Weihnachtsmarkt die Band „Agnethas Affair“, die zu den bekanntesten Coverbands Deutschlands gehört. Diese kommt am 16. Dezember ab 18 Uhr in den Neulandpark und präsentiert die weltbekannten Hits der schwedischen Originalgruppe Abba. Am Sonntag tritt um 15.30 Uhr schon traditionell die Gruppe Kärnseife auf. Gegen 17 Uhr besucht am gleichen Tag der schwedische Chor De tokkigar Trolle mit seiner Lichterkönigen den Markt und trägt schwedische Weihnachtslieder vor.

Die Veranstaltung beginnt Samstag um 14 und endet um 21 Uhr, am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro für alle Besucher ab dem 16. Lebensjahr.