FC-Fans können Speisen und Getränke im Stadion jetzt auch per Smartphone bezahlen – direkt über die FC-App.

Köln. Bezahlen im Rhein-Energie-Stadion ist jetzt noch einfacher. Gemeinsam mit der Kreissparkasse Köln und der Sparkasse Köln-Bonn bietet der 1. FC Köln eine Neuheit in der Bundesliga an. Stadionbesucher können Speisen und Getränke künftig per Smartphone bezahlen. Und so funktioniert es: An jedem Kiosk im Rhein-Energie-Stadion gibt es eine speziell gekennzeichnete Blue-Code-Kasse, an der mit dem Smartphone bezahlt werden kann. Die Sparkassen haben den FC bei der Einführung der neuen Technik unterstützt, die auch von Kunden anderer Kreditinstitute genutzt werden kann. Technisch möglich macht das das mobile Bezahlverfahren Blue Code. Wer die offizielle FC-App nutzt, findet Blue Code dort bereits integriert.

Barcode löst Bezahlvorgang aus

Blue Code erstellt bei Aufruf einen Barcode, der an der Kasse gescannt wird und damit den Bezahlvorgang auslöst. Der Betrag wird anschließend dem Girokonto des Käufers belastet. FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle: „Wir freuen uns, unseren Fans als erster Bundesligist das mobile Bezahlen bei Heimspielen anbieten zu können. Das Smartphone ist im Alltag für viele längst ein ständiger Begleiter. Auch rund um unsere Spiele sind vom mobilen Ticket bis zur FC-App die Informations-, Service- und Unterhaltungsangebote des FC übers Handy nutzbar. Gemeinsam mit unseren Partnern, der Kreissparkasse Köln und der Sparkasse Köln-Bonn, gehen wir mit der mobilen Bezahlmöglichkeit einen weiteren Schritt der Digitalisierung mit dem Ziel, unseren Fans genau den Service bieten zu können, den sie nachfragen.“

Nicole Handschuher, Vorstandsmitglied der Sparkasse Köln-Bonn und Udo Buschmann, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln, sind sich einig: „Wenn es um das Bezahlen geht, können wir dem FC, allen Fans und all unseren Kunden modernste Technik anbieten. Wir freuen uns, nach der Einführung des Bezahlens per Girokarte im Stadion sowie paydirekt im FC-Onlineshop den Stadionbesuchern jetzt das nächste innovative Angebot machen zu können. Bezahlen mit dem Smartphone ist einfach und geht schnell.“ Alle Informationen zur neuen Bezahlmöglichkeit gibt es im Internet.

bezahlen-im-stadion.de