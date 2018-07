Barock erleben: Opladener Geschichtsverein lädt ein nach Kaiserswerth und Ratingen

Opladen. Es geht nach Kaiserswerth und Ratingen – mittelalterliche Städte am Niederrhein werden am Samstag, 7. Juli, vom Geschichtsverein Opladen angesteuert. Anmeldung werden unter Tel. 0 21 71 / 4 78 43 erbeten

Düsseldorfs nördlicher Stadtteil Kaiserswerth ist immer einen Ausflug wert. Rund um den Klemensplatz liegt der malerische Ortskern mit Barockhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Direkt am Rheinufer erhebt sich die malerische Ruine der „Kaiserpfalz“ Friedrich Barbarossas.

Seit dem Mittelalter gehörte das Ratinger Gebiet den Grafen, später Herzögen von Berg. Für diese hatte die Siedlung eine wichtige Bedeutung im Kampf gegen den Erzbischof von Köln. Vermutlich wegen seiner vorteilhaften strategischen Lage wurden Ratingen 1276 durch Graf Adolf V. von Berg die Stadtrechte verliehen. Graf Adolf V. wollte durch die Stadterhebung Ratingens ein Gegengewicht schaffen und das nördliche bergische Gebiet sichern, indem er den alten Kirch- und Gerichtsort Stadtprivilegien verlieh und befestigen ließ.

Die Abfahrt ist am kommenden Samstag um 7.45 Uhr an der Villa Römer an der Haus Vorster Straße 6. Die Kosten betragen 65 Euro. Red