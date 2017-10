Benjamin Schad inszeniert im Staatenhaus Verdi’s Oper „La Traviata“. Diese feiert am kommenden Sonntag in Deutz Premiere.

Was bedeutet es für Sie, in einer Interimsstätte wie dem Staatenhaus ein Stück wie „La Traviata“ zu inszenieren?

Benjamin Schad: Bei einer Spielstätte wie dem Staatenhaus ist es sehr wichtig, von Beginn an auf diesen Raum einzugehen. Bühnenbildner Tobias Flemming hat die Grundarchitektur des Staatenhauses in seinem Entwurf aufgenommen und weiterentwickelt. Das Stück, der Saal, die Konzeption, all das bezieht sich aufeinander, baut aufeinander auf. Das bietet ganz neue Möglichkeiten, die sich von denen eines Opernhauses unterscheiden. Der Raum bekommt eine ganz eigene Qualität und Lebendigkeit. Er wird in „La Traviata“ zum Seelenort für Violetta. Verschiedene Bühnenelemente entwickeln sich immer weiter, es entsteht eine poetische, atmosphärisch dichte Erzählweise.

Kannten Sie noch das alte Opernhaus am Offenbachplatz?

Schad: Ja, ich habe dort 2008 als Assistent und Spielleiter begonnen, seit 2011 bin ich freischaffend tätig. Ich freue mich immer, hierher zurückzukommen. Die Zusammenarbeit hier ist sehr besonders, das Kölner Haus atmet einen besonderen Geist. Hier zu arbeiten ist beglückend.

Wie war die Zusammenarbeit mit Thomas Flemming?

Schad: Wir kennen uns bereits seit 2011 und arbeiten seither regelmäßig zusammen. Oft an speziellen Spielorten, wie „The turn of the screw“ in der Kölner Trinitatiskirche. Es ist hochinteressant, Konzepte für spezielle Orte zu entwickeln, diese mit theatralischen Mitteln zu erkunden und dort Geschichten zu erzählen.

Wo befindet sich das Orchester bei „La Traviata“?

Schad: Wir haben es seitlich platziert, um für die Zuschauer das beste Klangergebnis zu erreichen. Nach den ersten Proben mit dem Orchester war sowohl die musikalische Leitung als auch mein Regieteam von dem erzeugten Klang absolut überzeugt.

„Die Gefahr besteht darin, bei dieser Oper zu schnell auf die Tränendrüse zu drücken. Komik und Tragik bedingen einander.“

Benjamin Schad, Regisseur

Was macht für Sie persönlich den Reiz einer Verdi-Oper aus?

Schad: Das ist meine erste Verdi-Inszenierung, eine große Freude und Herausforderung zugleich. „La Traviata“ ist einer der Evergreens schlechthin. Verdi wollte, dass „La Traviata“ im Heute spielt. Die Zensur hat dies damals verhindert: Statt Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es zur Zeit des Sonnenkönigs angesiedelt. Es scheint lange das Schicksals dieses Stücks gewesen zu sein, dass es aktuell gedacht und geschrieben und doch so oft historisierend interpretiert wurde. Man muss eine Erzählsprache für das Jahr 2017 finden und ist so als Regieteam der Filter für das gesamte Stück.