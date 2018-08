Vom 10. bis zum 13. April öffnet die Bierbörse auf der Schusterinsel in Opladen ihre Pforten.

Leverkusen. Gerade wird bei der sengenden Hitze das große Zirkuszelt auf der Schusterinsel aufgebaut. Die Leitungen für Strom und Wasser werden noch verlegt und die letzten Grünschnittarbeiten sind erledigt. Bis Sonntag sollen die ersten 20 von insgesamt 60 Bierständen aufgebaut sein.

Wenn am Freitag darauf die Bierbörse ihre Pforten für die Besucher öffnet und OB Uwe Richrath um 17 Uhr das erste Fass anschlägt, hofft Veranstalter Werner Nolden auf bessere Wetterbedingungen. „Bei 30 bis 35 Grad ist das kein Bierbörsenwetter. Da wäre mit sogar ein Regenschauer lieber. Aber laut Vorhersagen werden ideale Temperaturen um die 25 Grad erwartet.“

Gab es bei der ersten Bierbörse in Opladen noch eine ziemlich überschaubare Bierauswahl, sind es jetzt etwa 1000 verschiedene Biersorten aus aller Welt, die probiert werden können. „Das liegt auch daran, dass heute die meisten Brauereien viele verschiedene Biere im Angebot haben. Das gilt auch für Allgäuer Büble, die zum ersten Mal bei uns sind. Entdeckt habe ich das Bier für mich bei einem Winterurlaub im Allgäu.“

Und es ist nicht das einzige Bier, bei dem Urlaubserinnerungen wach werden. So gibt es das griechische Mythos, das polnische Zywiec, das irische Guinness oder das spanische San Miguel. Aber auch heimische Sorten machen Freude, so kehrt nach fünf Jahren Abstinenz Päffgen Kölsch auf die Kastanienallee zurück.

Das Thema Craft Bier spielt ebenfalls eine Rolle auf der Schusterinsel. So kommt die Stonewood Braumanufaktur aus Chemnitz und bringt unter anderem einen Weizen mit Johannisbeeren und Heidelbeeren an die Wupper. Zum Probieren gibt es außerdem das Ostfriesenbräu aus der Nähe von Norddeich. Bei anderen Bieren bemüht sich Werner Nolden seit Jahren vergeblich: „Ich hätte sehr gerne das Appenzeller aus der Schweiz bei der Bierbörse. Da haben wir aber wegen des strengen Zolls wohl keine Chance.“

Guildo Horn und die Räuber stehen auf der Bühne im Zirkuszelt

Das Programm im großen Zelt ist wieder hochkarätig besetzt. Am Freitag steht ab 19 Uhr die Coverband Deluxe auf der Bühne. Nachdem die Jukebox Heroes wegen ihres fehlenden Schlagzeugers absagen mussten, sind am Samstag ab 20 Uhr kurzfristige die Dire Strats eingesprungen. Am Sonntag gibt es ab 17 Uhr „Kölsch im Zirkuszelt“ mit Pläsier, Fiasko, Björn Heuser, Kuhl un de Gäng sowie den Räubern. Seit 24 Jahren kommt montags Guildo Horn mit seinen Orthopädischen Strümpfen auf die Schusterinsel. Sein Auftritt beginnt um 20.15 Uhr. Sein Gast ist Tobias Künzel von den Prinzen.

Wie in den Vorjahren wird es aus Sicherheitsgründen wieder Einlasskontrollen geben. Erlaubt sind nur Bauch- und sehr kleine Taschen. Große Taschen und Rucksäcke können am Eingang (Bonner Straße) beim Roten Kreuz deponiert werden. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung ihrer Eltern auf das Gelände. Der Eintritt ist frei.

Die Bierbörse hat Freitag bis Montag von 15 bis 24 Uhr geöffnet. Die Wupsi wird zusätzliche Busse zur Schusterinsel einsetzen. Außerdem gibt es im Umfeld eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen (Parkhaus Kantstraße u.a.). Weitere Infos unter:

bierbörse.com