Musikschule präsentiert das Stück „Weihnachten steht vor der Tür“ am Sonntag und am 8. Dezember.

Burscheid, Am kommenden Sonntag um 11 Uhr wird in der Stadtbücherei, Hauptstraße 38, die Geschichte „Weihnachten steht vor der Tür“ von Margret Rettich erzählt und musikalisch in Szene gesetzt. Die Geschichte ist mit Genehmigung des Verlages Ellermann dem bunt illustrierten Vorlesebuch „Der große Weihnachtsbilderbuchschatz“ entnommen.

Präsentiert wird die Veranstaltung, die für Familien mit Kindern ab drei Jahren geeignet ist, im Rahmen der Kooperationsreihe „Bergische Erzählkonzerte für Kinder“ in Zusammenarbeit von Kulturbüro, Kulturverein, Stadtbücherei und Musikschule Burscheid.

Am 8. Dezember wird das Erzählkonzert wiederholt

Traditionsgemäß wird das Erzählkonzert anlässlich des Nikolaustages am Freitag, 8. Dezember, um 17.30 Uhr in der Schalterhalle der Kreissparkasse Köln in der Burscheider Filiale an der Hauptstraße wiederholt. Mit der Unterstützung durch die Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln ist der Eintritt zu den Bergischen Erzählkonzerten für alle Besucher frei.

Die Geschichte geht so: Tja, da ist nun Weihnachten und die Stimmung ist mies. Ganz mies. Denn in der Wohnung unter Hannes und Jonas wohnt Herr Grasmann mit seinem großen Hund. Und Herr Grasmann schimpft. Immer! Doch dann, genau an Heilig Abend, passiert etwas Unerwartetes . . .

Die Familie von Hannes und Jonas erfährt eine Überraschung die so niemand erwartet hätte. Die besinnliche Geschichte von Margret Rettich ist nicht nur für kleine Zuschauer ein Augen- und Ohrenschmaus.

Mitwirkende sind die Gesangsschüler der Musikschule Burscheid unter Leitung von Sibylle Hummel. Erzählerin ist Dorothee Rüßmann, am Klavier sitzt Constantin Kramer, E-Bass/Gitarre spielt Tobias Schaaf, die Klarinette Katharina Ortlinghaus.

Die kleinen und großen Besucher sind eingeladen, sich die Geschichte anzuhören, mitzuspielen und Weihnachtslieder mitzusingen.