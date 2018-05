Jutta Landkotsch hat als Buchhändlerin ihre Berufskarriere begonnen. Heute versorgt sie mit ihrem „Speisesalon“ Musikstars wie die Rolling Stones, Fanta 4 und Carlos Santana.

Köln. Während ihrer Ausbildung zur Buchhändlerin überlegte die gebürtige Düsseldorferin Jutta Landkotsch, wie sie ihr Budget durch einen Zusatzjob aufbessern könnte. So kam sie als 18-Jährige zum Catering und schmierte in der 90ern in Kopenhagen bei ihrem ersten Job in diesem Bereich für Luciano Pavarotti und dessen Orchester viele Sandwiches – allerdings musste der Klassikstar das Konzert wegen Stimmproblemen absagen und Landkotsch fragte sich, was aus den Broten werden würde. Auf dem Weg nach Kopenhagen wurde übrigens noch „rasch“ Iggy Pop mit einem Catering versorgt. Weitere Jobs in Cateringunternehmen kamen hinzu und nach abgeschlossener Buchhändlerlehre, der Arbeit als Buchhändlerin bei der Mayerschen Buchhandlung am Kölner Neumarkt und Magisterstudium in Düsseldorf kehrte Landkotsch zu ihre Leidenschaft für gutes Essen zurück.

Heute betreibt sie seit zehn Jahren mit ihrem Küchenchef und zweitem Geschäftsführer Sebastian „Sepp“ Zimmermann das Kölner Cateringunternehmen „Dein Speisesalon“. Die Kundenliste der Musikstars ist durchaus imponierend. Sie reicht von 30 Seconds to Mars, Alanis Morissette und AnnenMayKantereit über Bob Dylan, Coldplay, Fanta 4 und James Blunt bis zu Herbert Grönemeyer, Lionel Richie, Nigel Kennedy, Pink, den Rolling Stones bis zu ZZ Top. „Wir erfüllen alle Wünsche der Künstler, fast nicht unmöglich, auch wenn mitten im Sommer Smoothies mit Grünkohl gewünscht sind“, sagt Zimmermann, der mit seinen Speisen und Getränken auch bei großen Festivals wie „Rock am Ring“ vertreten ist. Dort werden täglich 20 000 und 24 000 Essen für die Bands sowie deren Begleitung und für die Crew-Mitglieder gekocht – von vegan bis zu deftig, von regional bis zu karibisch.

Bei den Rolling Stones kam die klassische Hühnersuppe gut an

Zu den besonderen Momenten in der Karriere des Ehrenfelder Unternehmens gehört ein Konzert von Latinstar Carlos Santana im Jahr 2011 in Mannheim. „Wir wurden backstage zum Büffet bestellt und hatten schon Sorgen, dass es ein Problem geben könnten. Stattdessen sagte Santana, dass er gerne so Gitarre spielen könnte, wie wir kochen. Als Geschenk gab es eine signierte Gitarre. Wir waren total ergriffen“, erinnert sich Landkotsch. Ins Schwärmen geriet auch Coldplay-Frontmann Chris Martin beim veganen Eintopf und die Foo Fighters sowie Taylor Swift beim Schokoladen-Passionsfrucht-Dessert. Bei Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards sorgte eine einfache Hühnersuppe für Begeisterung. „Wenn sich Musiker an den Tisch setzen, sind sie keine Weltstars mehr, sondern Menschen, die einfach gut essen wollen. Dafür sind sie meist sehr dankbar“, sagt Landkotsch.