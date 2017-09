Am 1. Oktober startet der Köln-Marathon. Bislang haben sie mehr als 25000 Läufer für das Großereignis angemeldet.

Köln. Bislang haben sich rund 25 000 Läufer für den Köln-Marathon am 1. Oktober angemeldet. „Das ist, wie wenn eine Kleinstadt durch eine Großstadt läuft“, sagt Renndirektor Markus Frisch. Besonders groß ist das Interesse in diesem Jahr beim Halbmarathon, der mit 15 000 Aktiven komplett ausgebucht ist. Beim Marathon gibt es bislang rund 6000 Läufer. Hier war die Nachfrage niedriger als im Vorjahr, als das 20-jährige Bestehen der Laufveranstaltung gefeiert werden konnte.

Neu ist auch die Verwandlung des Schulmarathons in einen Schülerlauf. Die bisherigen Schulstaffeln waren zuletzt zu wenig nachgefragt und mit reichlich Aufwand verbunden. Jetzt wird dem Laufnachwuchs zwischen 10 und 19 Jahren beim Schülerlauf eine vier Kilometer lange Strecke durch das Innenstadtgebiet angeboten. Hier haben sich 1000 Nachwuchsläufer angemeldet. Dazu kommt am Vortrag des Marathons ein Kinderlauf mit mehr als 300 Teilnehmern.

Bei den ausgebuchten Staffeln gehen nach mehr als 3100 Läufer an den Start. Im Staffelwettbewerb starten auch Menschen mit verschiedenen Handicaps. Neu sind die Plätze der Wechsel. Sie finden am Chlodwigplatz, am Aachener Weiher und am Ebertplatz statt. Bei der Strecke des Marathons wird es ebenfalls Veränderungen geben. So wird die von vielen Läufern ungeliebte Schleife im Kölner Norden um vier Kilometer verkürzt. Dafür geht es im Süden der Stadt erstmals seit 2012 wieder nach Rodenkirchen.

Beim Halbmarathon gehört Vorjahressiegerin Laura Hottenrott zu den Topfavoritinnen. Ebenfalls stark eingeschätzt werden Sabrina Mockenhaupt und Corinna Harrer – hier wird ein Rennen auf Augenhöhe erwartet. „Ich rechne mir Chancen auf einen erneuten Titelgewinn aus. Es wird aber wohl ein anderes Rennen als im Vorjahr werden, wo ich einen Start-/Zielsieg feiern konnte. Ein schnelles Rennen ist wahrscheinlich“, sagt Hottenrott, die seit einem Jahr in Köln lebt und dort an der Sporthochschule studiert. „Da ist gutes Zeitmanagement gefragt, um beides bewältigen zu können. In der Woche habe ich neben dem Studium bis zu zwölf Trainingseinheiten.“

Hendrik Pfeiffer strebt die EM-Norm in Köln an

Bei den Herren im Halbmarathon sind die jungen Läufer Timo Göhlen, Tobias Blum, Stephan Listabarth und Christoph Uphues die Favoriten für den Sieg in Köln. Bei den Damen im Marathon werden die frühere Triathletin Rebecca Robisch, Andrea Diethers und Monika Rausch mit einer Zeit um die 2:40 Stunden ganz vorne gesehen.