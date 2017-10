Das Hallo-Du-Theater bringt den Kinderbuch-Klassiker „Das kleine Ich bin Ich“ an die Johannes-Löh-Gesamtschule.

Burscheid. „Das kleine Ich bin Ich“ ist eines der bekanntesten Kinderbücher der 1970er Jahre und gilt bis heute als Klassiker. Das Stück von Mira Lobe wird jetzt in Burscheid aufgeführt. Das„Hallo-Du Theater“ aus Bochum bringt das Spiel auf die Bühne der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule - Haus 1 (ehemals Friedrich-Goetze-Hauptschule).

„So etwas komisches wie dich, sah ich hier noch niemals nicht“

Am 12. November ab 15 Uhr geht dann ein buntes Tier auf der bunten Blumenwiese und beginnt die schöne Geschichte von Identität, Orientierung und „anderssein“. Als es so wandert zwischen grünen Halmen, freut es sich, dass die Vögel singen, freut sich, dass es sich freuen kann. Aber dann wird ihm plötzlich und unverhofft die Frage gestellt: „Wer bist denn Du?“ – „So etwas komisches wie Dich, sah ich hier noch niemals nicht“ quakt der Frosch. Das kleine Etwas hat darauf keine Antwort und so geht es von Tier zu Tier um herauszufinden, was und wer es ist. Am Ende seines Weges kann nur das Tier selbst sich die Antwort auf diese Frage geben, denn es erkennt: „Ich bin ich. Es gibt mich nur einmal und genau so, wie ich bin, ist es gut.“

Eine wunderbare Geschichte voller Fragen und Antworten zum Thema Identität und Orientierung als Puppen- und Schauspiel in Vers, Reim und Gesang. Gespielt wird sie von Klaus Hermann, der seit 27 Jahren Theater für Kinder spielt. 2003 gründete er eine eigene Theater-Spielstätte im „Kulturmagazin“ in Bochum-Gerthe. Als Puppenspieler konnte der Schauspieler sein Können mehrfach für die Filmproduktion “Käpt’n Blaubär” unter Beweis stellen. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Das Stück ist Teil der Kinder-Kultur-Reihe

Die Kartenbestellung ist ab sofort im Kulturbüro möglich. Gruppen- sowie Einzelkarten können per Mail an kultur@burscheid.de, per Post bei der Stadt Burscheid, Kulturbüro, Höhestr. 7-9 in 51399 Burscheid oder telefonisch im Rathaus unter der Rufnummer 02174/670-110 oder -103 bestellt werden.

Das Stück ist Teil der Kinder Kultur-Reihe, die am 24. September mit der Eisprinzessin begonnen hat.

Folgende Theatererlebnisse erwarten außerdem alle kleinen und großen Theaterbegeisterte im Rahmen der Burscheider Kinder-Kultur-Reihe: Dabei sind „Die Reise zum Weihnachtsmann“ von Comedyartist Guido Hoehne am Sonntag, 10. Dezember ab 15 Uhr, in der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule; „das Karnevalskonzert zum Mitmachen“ von der Pia-Nino-Band am Sonntag, 28. Januar 2018 ab 15 Uhr, im Kinder- und Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15, und abschließend „der Grüffelo“ vom Figurentheater Köln am Sonntag, 4. März 2018 ab 15 Uhr, in der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule. Red