Bei Adient soll ein Betriebsrat gewählt werden. Dagegen wehrt sich die Firmenleitung vor Gericht – und ist im ersten Anlauf unterlegen. Was nun?

Burscheid. Von einer sehr angespannten, bedrückten Stimmung im Unternehmen Adient spricht Wolfgang Rasten, der 2. Bevollmächtigte der Industriegewerkschaft Metall für den Bereich der Geschäftsstelle Köln-Leverkusen. Seit die Belegschaft einen Betriebsrat wählen wolle, gehe die Unternehmensleitung mit rüden Methoden gegen dieses Ansinnen und den Wahlvorstand vor. Die Belegschaft werde verängstigt, um die Wahl des Betriebsrates zu torpedieren. Der Versuch der Unternehmensleitung, die wahlvorbereitende Betriebsversammlung, auf der ein Wahlvorstand gewählt wurde, vor dem Arbeitsgericht wegen formaler Mängel als nichtig zu erklären, scheiterte aber kläglich.

Seit Mai begleite die IG Metall die Belegschaft bei der Herbeiführung der Betriebsratswahl, erklärte gestern Wolfgang Rasten im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei der entscheidenden Betriebsversammlung sei der IGM-Sekretär Carsten Kretschmann anwesend gewesen. Er sei zum Versammlungsleiter gewählt worden und habe den Gang des Verfahrens protokolliert. In der Betriebsversammlung, die am 30 Juli um 16 Uhr in der Aula der Gesamtschule stattfand, waren 329 von 1 100 Adient-Mitarbeiter anwesend. Sie wählten auf Einladung der Kollegen Joachim Oetken, Rolf Jülich und Ulrich Bergmann einen dreiköpfigen Wahlvorstand.

Bereits beim Vorgängerbetrieb Johnson Controls, aus dem Adient hervorging, seien an einem Betriebsrat interessierte Mitarbeiter jeweils sehr rüde behandelt und ihr Ansinnen unterbunden worden, sagt Wolfgang Rasten von der IG Metall. Das sei der Grund, wieso die aktuelle Betriebsversammlung in der Schule auf neutralem Gelände und nicht im Unternehmen stattgefunden habe. Dies habe die Unternehmensleitung zum Anlass genommen, beim Arbeitsgericht zu beantragen, die Versammlung als nichtig zu erklären. Begründung: Zu weit vom Unternehmen entfernt, ungenügende Einladung der Belegschaft.

Arbeitsrichterin sagt: Mitarbeiter haben alles richtig gemacht

Tatsächlich konnte der Wahlvorstand im Verfahren Arbeitsrichterin Alexandra Rüter davon überzeugen, alles getan zu haben, formell korrekt und umfassend einzuladen – und schildern, dass die Unternehmensleitung es an jeder gesetzlich gebotenen Unterstützung der Wahlvorbereitung habe mangeln lassen. Zum Beispiel wurden seitens der Assistenz der Geschäftsleitung des amerikanischen Unternehmens die Schriftstücke zur Einladung zur Personalversammlung nicht angenommen; Personallisten zur Postzustellung der Einladung an im Urlaub befindliche Kollegen verweigert Während also die Unternehmensleitung formelle Mängel bei der Einladung rügen und die Betriebsversammlung damit als unzulässig erklären lassen wollte, belegten die Mitarbeiter, alles in ihrer Macht stehende getan zu haben.

Arbeitsrichterin Alexandra Rüter kam in ihrer Abwägung dazu, dass die Initiatoren der Betriebsversammlung allen Anforderungen genügt hätten; die Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes zur Wahlvorbereitung seien eingehalten worden. Davon, die Betriebsversammlung als nichtig zu erklären, sei man auch nach dem Vortrag der Arbeitgeberseite meilenweit entfernt. Die Ankündigung des Managements, in die nächste Instanz beim Landesarbeitsgericht zu ziehen, beschied sie mit den Worten „Auch in Düsseldorf werden Sie keinen Blumentopf gewinnen, meiner Einschätzung nach.“

Gestern Abend beriet sich der Adient-Wahlvorstand im Beisein von Wolfgang Rasten. An der Betriebsratswahl soll festgehalten werden.