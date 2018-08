Das neue Programm der Naturschutzbünde Nabu und Bund wurde vorgestellt und steht nun für Interessierte zur Verfügung.

Leverkusen. Neue Einblicke in geheime Welten bietet das neue Programm der Leverkusener Naturschutzverbände Nabu und Bund. In der Zeit vom August bis zum Februar 2019 gibt es wieder jede Menge Spaziergänge, Filme, Vorträge und Mitmachaktionen zu Fledermäusen, Mauerbienen, Silberreiher & Co.

Auf 35 Seiten zeigt das neue kostenlose Heft nicht nur diese Angebote auf, sondern informiert auch über erfolgreiche Vogelnistkästen am Haus für Jedermann, essbare Kastanien und die einfachsten Grundregeln für modernes Bauen mit der Natur.

Wie schon das Titelbild vom großen Fuchs, dem Schmetterling des Jahres, vermuten lässt, dreht sich beim neuen Programm vieles um die – inzwischen selten gewordenen - Insekten. Warum kann das leise Sterben der Insekten für uns zu einer ernsten Bedrohung werden und wie kann jeder ganz einfach etwas dagegen tun?

Ganz praxisnah informiert dazu die Kölner Wildbienenexpertin Betina Küchenhoff. Sie erklärt am 7. September die Bauweise und die Wirkung der Insektenhotels auf dem NaturGut Ophoven und zeigt im anschließenden Bildervortrag neue Chancen für alle Leverkusener auf: „In meinem Garten soll es summen“.

Eine der häufigen Fragen ist „Welchen Sinn macht es eigentlich, dass es so viele verschiedene Vögel oder Insekten gibt?“. Fachlich fundierte Antworten bekommt man dazu am 16. Oktober in dem lebendigen Bildervortrag von Ernst Paul Dörfler: „Ausgesummt und ausgezwitschert – wie retten wir die biologische Vielfalt?“. Dieser Vortrag bildet den Auftakt zur Präsentation der umfangreichen Ausstellung „Irrweg Pestizide“ in der Leverkusener Stadtbibliothek.

Für alle, die zu diesen Terminen nicht konnten berichtet der Insektenkundler Karl-Heinz Jelinek am 21. Januar über die Ursachen des Insektensterbens „endlich sind wir die Plagegeister los, aber was dann?“.

Und es werden auch wieder zwei spannende Filme, die sich kritisch mit dem Verhältnis Mensch zu Natur auseinandersetzen in Kooperation mit dem Kommunalen Kino gezeigt werden: Im November ist der brandaktuelle Film „Wunder von Mals“ von Alexander Schieber im Programm. Er zeigt auf, wie sich in Südtirol eine Handvoll Malser erfolgreich gegen eine übermächtige Lobby aus Intensiv-Obstbauern, Bauernbund, Landesregierung und Konzernen zur Wehr gesetzt hat. Im Februar kann man einen weiteren aktuellen Film genießen: „Auf der Jagd – Wem gehört die Natur?“ von Alice Agneskirchner, der sich mit dem Wald, seinen Nutzern und der Frage „was ist im Wald noch Natur“ beschäftigt.