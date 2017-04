Ein Verein mit starker Bindungskraft

Auf der Hauptversammlung der BTG wurden 23 Ehrungen vorgenommen. Einige Mitglieder sind schon ganze 70 Jahre im Verein.

Burscheid. Im Ablauf der Jahreshauptversammlung 2017 hatte für die Burscheider Turngemeinde die Ehrung verdienter Mitglieder Vorrang vor den üblichen Vereinsregularien. Ungewöhnlich viele Namen standen in der Liste der Jubilare – beginnend mit zwei Damen und fünf Herren, die bereits seit 25 Jahren dazu gehören – namentlich: Beate Adams, Inge Makowski, Markus Bartha, Detlef Gallas, Manfred Gallas, Ernst-August Kreft, Bert-Ulrich Weber. Auf vierzig Jahre im Verein blickt Christian Spiegel zurück.

Sieben Damen und ein Herr kennen sich schon seit 50 Jahren aus gemeinsamen Sporteinheiten – das sind Elfriede Heider, Rita Henrichsmann, Ute Henschel, Ruth Mohr, Margarete Pickelin, Ellen Rauh und Matthias Prior.

Eine Urkunde für 60 Jahre Mitgliedschaft ging an Klaus-Dieter Wolter.

Die Reihe setzte sich fort mit drei Damen und drei Herren, die mit stolzen siebzig Jahren Dabeisein einen erstaunlichen Beweis von Vereins-Verbundenheit darstellen: Christel Düthorn, Sigrid Hentschel, Elke Wallce, Günter Gizewski, Kurt Heinrichs und Herbert Mücher.

Jeweils eine Ehrennadel in Gold und Silber

Eine Einzelehrung fand bei den etwa neunzig erschienenen Mitgliedern besonderen Beifall. Linda Schoth nahm die Goldene Ehrennadel aus den Händen des 1. Vorsitzenden Knut Cromm. Ihre Funktionen als Übungsleiterin, Turnwartin für Kinder, Frauen und Senioren sind nur einige Bereiche, in denen sie in Burscheid sowie im gesamten Bergischen Kreis äußerst aktiv war und ist.

Noch einmal offiziellen Dank erhielt Reiner Kurth für seine Verdienste als Leiter der Judoabteilung. Er erhielt dafür die silberne Ehrennadel. Er übergab sein Amt Anfang dieses Jahres an Bodo Oertel.

Zur Darstellung des Kassenberichts 2016 hatte sich Schatzmeister Klaus Spiegel die Mühe gemacht und die Einnahmen/Ausgaben-Unterlagen sowie den detaillierten Haushaltsplan für 2017 jedem Anwesenden schriftlich in die Hand zu geben. Die daraus ersichtliche finanziell positive Lage der Turngemeinde erleichterte die Abstimmung zusätzlich.

Der Vorstand wurde komplett wiedergewählt

Laut Satzung stand diesmal die Neuwahl einiger Vorstandsmitglieder auf der Tagesordnung. Wahlleiter Erhard Busch konnte seine Funktion schnell abschließen. In offener Abstimmung ergab sich die jeweils einstimmige Wiederwahl sowohl des 1. Vorsitzenden, Knut Cromm, wie der stellvertretenden Vorsitzenden für Verwaltung und Personal, Martina Rades. Auch Renate Fuhrbach-Mücher wird weiterhin dem Ältesten- und Ehrenrat angehören.

In seinem Jahresbericht warb Marc Kollbach als stellvertretender Vorsitzender für Breiten- und Leistungssport ein noch einmal um Anmeldungen zum Kegel-Turnier für alle Altersstufen, am 28., 29. und 30 April in der Schulberghalle.

Ein Wunsch bezüglich Räumlichkeiten wurde auch ausgesprochen: „Wir würden es begrüßen, wenn die Hans-Hoersch-Halle wieder genutzt werden könnte. Bis jetzt steht sie noch als eventuelle Auffangmöglichkeit für eventuelle Flüchtlinge bereit“, sagte Marc Kollbach.

Weniger Mitglieder, aber Ausgleich durch Beiträge

Aus der Statistik nannte Knut Cromm die aktuellen Mitgliederzahlen. Zum Jahresende 2016 waren 1183 gemeldet. „Zahlenmäßig ergab sich ein geringer Rücklauf, finanziell fand dies einen Ausgleich in den Beitragsstrukturen.“

Auch im Jubiläumsjahr sind weitere Bau-erhaltende und verschönernde Arbeiten an der Pulvermacher-Halle geplant. Die sportlichen Angebote bekommen Zuwachs. Ab Mai beginnt eine zweite Reha-Sport-Gruppe.

Zu den festlichen Veranstaltungen innerhalb des 150-jährigen Jubiläums der Burscheider Turngemeinde gehört auch das Konzert der Band „Cat Ballou“ am 20. Mai und ein Festakt am 15. Oktober dieses Jahres.