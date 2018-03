Die Burscheiderin Mathilde Drewing (FDP) ist seit 25 Jahren stellvertretende Landrätin.

Burscheid. Mathilde Drewing (FDP) feiert in diesem Jahr ihr silbernes Jubiläum als stellvertretende Landrätin. Im Laufe der 25 Jahre hat die Burscheiderin viele Termine zu verschiedenen Anlässen für den Rheinisch-Bergischen Kreis wahrgenommen.

Seit 1975 ist Mathilde Drewing in der Kreispolitik aktiv – zunächst als sachkundige Bürgerin. 1979 wurde sie erstmals in den Kreistag gewählt. Von 1984 bis 1987 war sie wieder sachkundige Bürgerin. Ab 1987 rückte Mathilde Drewing erneut in den Kreistag, dem sie seither ununterbrochen angehört. Im März 1993 wurde sie zweite stellvertretende Landrätin unter dem damals noch ehrenamtlichen Landrat Rolf Hahn. In dieser Position war sie die erste Frau im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Für ihre Partei ging Mathilde Drewing 1999 und 2004 als Kandidatin für das Landratsamt ins Rennen. Landrat Stephan Santelmann bedankte sich nun während der Kreistagssitzung auch im Namen des Kreises bei Mathilde Drewing für ihr „herausragendes und unermüdliches Engagement“ als stellvertretende Landrätin.

Ein ganz besonderes Highlight bleibt nach Drewings Angaben die Moderation des Tollitätenempfangs 2012 im Kreishaus in Erinnerung. Mit Bravour und Souveränität habe sie durch den jecken Tag im Großen Sitzungssaal geleitet. Red