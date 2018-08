Starke Unterstützung für den Bezirksligisten.

Witzhelden. Seit Wochen befindet sich der TV Witzhelden in der Vorbereitungsphase auf die im September beginnende Saison. Die Mannschaft kann sich bereits auf das starke Trio zwischen den Pfosten verlassen. Kai Wolfschläger erhielt durch die beiden Neuzugänge Johann Mientus und Daniel Gläser für die Spielklasse extrem starke Unterstützung. Zugänge: Johann Mientus (HC Wermelskirchen), Daniel Gläser, Norman Tiede (beide HSG Bergische Panther III), Max Rieck (TSV Aufderhöhe, während der Saison), Tim Jannes (HSG Bergische Panther IV). Abgänge: Peter Metzinger. Kader: Tor: Kai Wolfschläger, Johann Mientus, Daniel Gläser. Außen: Thimo Würz, Matthias Adam, Max Rieck, Pierre Aßmann. Rückraum: Andreas Heimann, Jonas Kühl, Norman Tiede, Sascha Sladakovic, Marius Schmidt, Felix Kühl, Christian Körner. Kreis: Paul Mrosek, Tim Jannes, Daniel Dorrenbach. Trainer: Braco Sladakovic. Termine: 19.08. gegen Hückeswagen (15 Uhr); 25.08. Saisoneröffnung gegen HSG Bergische Panther III (15 Uhr); 26.08. Turnier in Leichlingen; 28.08. in ATV Hückeswagen (20 Uhr); 01.09. Pokalspiel gegen TG Burg; 06.09. gegen Ohligser TV; 08.09. Meisterschaftsauftakt beim TSV Aufderhöhe III. lh