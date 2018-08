Vom 10. Oktober bis zum 18. November kommt „Mamma Mia“ als deutschsprachige Inszenierung in den Kölner Musical Dome.

Köln/München. Als die schwedische Band Abba im April 1974 im britischen Küstenort Brighton beim Grand Prix antrat, kannte hierzulande niemand das skandinavische Quartett. Nur einer hat sofort das Gefühl, dass aus Agnetha, Anni-Fried, Björn und Benny eine der erfolgreichsten Gruppen rund um den Globus werden könnte. Es war der Bravo-Fotograf Wolfgang „Bubi“ Heilemann.

„Ich war bei den Proben, die ewig gehen und ziemlich langweilig sind. Schließlich bin ich sogar eingeschlafen. Aufgewacht bin ich genau in dem Moment, in dem Abba auf die Bühne kamen. Die haben richtig auf die Pauke gehauen. Das Pech war nur, dass ich die Schweden als einzige Teilnehmer nicht fotografiert hat. Und so bin ich zum Seitenausgang gerannt und habe sie gerade noch erwischt. Björn kannte die deutsche Bravo und so hatte ich noch mein Foto“, erinnert sich Heilemann.

Starfotograf sagt Abba den Sieg beim Grand-Prix voraus

Der Band sagt der deutsche Fotograf den Sieg beim Grand Prix voraus, was die vier nicht glauben wollen. „Wir haben um eine Flasche Champagner gewettet. Später beim Siegerfoto haben die vier mich wohl als bemerkt und in meine Kamera geguckt. Später habe ich es geschafft, zu kleinen, exklusiven Siegerparty mit reichlich Schampus zu kommen. Am Tag darauf gab es dann Fotos am Strand.“

Viele Jahre hat Bubi Heilemann Abba als „Haus- und Hoffotograf“ begleitet und die bekanntesten Bilder mit der Band gemacht. „Meist habe ich die Klamotten, den Hintergrund und die Requisiten gestellt. Dazu gehörten auch die vier Buchstaben des Bandnamens im Großformat. Benny hat aber sein B falsch herum gehalten und ich habe es in der kurzen Pause von Ilja Richters Fernsehshow ‘Disco’ gar nicht gemerkt. Später wurde daraus das weltweite Logo der Band“, sagt der Fotograf und freut sich über die Legende, dass er das Logo erfunden habe. Berühmtheit erlangte auch das Foto, auf dem sich Abba nackt und nur in einige Bahnen Alufolie präsentiert.

Der Kontakt zur Band ist nie ganz abgebrochen. Immer wieder trifft er die Musiker. „Wann sie öffentlich auftreten, weiß man aber nie, das ist fast so wie beim schwedischen Königshaus. Sie haben auch eine strenge Managerin, deren Lieblingswort ist ‘Nein’. Benny habe ich zum Beispiel bei der Premiere von Mamma Mia in Hamburg getroffen. Das war eine sehr freudige Begrüßung.“ Später trifft er auch Björn und Frieda in Stuttgart. „Da habe ich mich extra in die zweite Reihe gestellt, entdeckt habe die beiden mich aber trotzdem sofort.“