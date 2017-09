Reserve der Panther gewinnt gegen Rade/Herbeck.

Burscheid.Der Saisonauftakt ist den Landesligahandballern der Bergischen Panther gelungen. Die junge Mannschaft von Trainer Boris Komuczki schlug am Samstag in der Schulberghalle den Verbandsligaabsteiger HSG Rade/Herbeck klar mit 29:22 (12:10).

Überragender Werfer bei den Gastgebern war Sebastian Hindrichs, der 13 Treffer erzielte. Auch dessen Bruder Christopher kam nach langer Verletzungspause bei der Reserve zum Einsatz.

Gegen Rade hatten die Panther vor wenigen Wochen noch auf einem Vorbereitungsturnier verloren, diesmal waren sie jedoch von Beginn an deutlich konkurrenzfähiger. Ein 6:7-Rückstand (20.) wurde in eine 9:7-Führung (23.) gedreht. Diese gab man bis zur Pause nicht mehr ab. Die Abwehrreihen hatten bis dahin das Spielgeschehen dominiert. Nach dem Seitenwechsel stellte Rade seine 6:0-Deckungsformation auf eine 5:1 um, weil sie den nahezu fehlerlosen Sebastian Hindrichs in den Griff bekommen wollten. Diese taktische Veränderung ging nach hinten los, weil die Panther nun im Angriff Freiräume bekamen. So setzten sie sich kontinuierlich über 18:14 (39.) bis auf 26:17 (53.) ab. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Vorentscheidung gefallen. paa Panther: F. Schneider, Tobolski; S. Hindrichs (13), Brölsch (5), Hallmann, D. Jörgens, C. Hindrichs, Kress (alle 2), Graulich (1), T. Schmitz (1), Mauritz (1/1), Makulik, Adams