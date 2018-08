Mit der Kräutersegnung in Altenberg soll daran erinnert werden, wie viel Kraft und Schutz von der Natur ausgeht.

Altenberg. Johanniskraut, Beifuß, Rainfarn, Goldrute und weitere elf Kräuterarten waren in dem bunten Duftstrauß eingebunden. Alle grünen, zum Teil leuchtend blühenden Pflanzen wachsen im Kräutergarten neben dem Küchenhof vom Altenberger Dom. Rund um das historische Kirchengebäude herrschte der normale Sommersonntags-Trubel. Im Kräutergarten konnten Besucher am Nachmittag noch in aller Ruhe hier ein grünes Blättchen abzupfen und dort an reifen Beeren riechen.

Ursula Gostau freute sich an den frischgrünen Beetpflanzen. Die meisten Kräuter haben die heißen Tage gut verkraftet. Was ein gut gepflegter Garten benötigt, kennt sich aus eigener Erfahrung: „Mein eigenes kleines Refugium bekommt alles, was es braucht. Im Kreis der ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Aktionskreis Altenberg bin ich hauptsächlich für den Bauerngarten zuständig. Unsere Kräuter-Expertin Gunda Kraepelin weiß alles über Arten, Wirkung und Herkunft. Sie schrieb sogar ein Buch darüber und bekam 2017 den Titel: Hüterin der Heilkraft. Sie hat auch den Aktionskreis gegründet.“

Monsignore Johannes Boersch segnete die Kräuter

Im vorigen Jahr war die über 80-jährige aus Bergisch Gladbach an diesem Tag der Kräuter-Segnung dabei. Für diese traditionelle Handlung war Monsignore Johannes Boersch zuständig. Er erklärte die Intention: „Das Segensritual nehmen viele als ein willkommenes Erinnerungszeichen an die heilenden, guten Kräfte, die der Schöpfer seinen Pflanzen mitgab. Die Wochen, wo die meisten Kräuter ihre Reife anzeigen, eignen sich gut für diese Aktion. Wo den gesundheitsfördernden Wirkungen in früheren Jahrhunderten auch Zauberkräfte zugeordnet wurden, führte das nur zu Ängsten und dem Unwissen der Bevölkerung.“

Also nützt es wohl nichts, sich zum Schutz vor Unheil ein Sträußchen Beifuß ans Revers zu stecken. Dagegen kann man mit dem Trinken von Hagebutten-, Minz- oder Schafgarbentee kaum etwas falsch machen. Die bunten Kräutersträuße nahmen dann um 17 Uhr die geladenen Gäste der Pfarrei entgegen.

Zur großen Kaffeetafel waren Ratsvorsitzende aller Fraktionen bereits um 15 Uhr zur gemütlichen Runde im Pilgersaal erschienen.