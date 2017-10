Die Hochzeitsmesse „Trau Dich“ findet am 4. und 5. November in Halle 1 der Kölnmesse statt.

Köln. Auf der größten Hochzeitsmesse in Köln, der Trau Dich! Köln, finden alle künftigen Ehepaare auf rund 5500 Quadratmetern in angenehmer Atmosphäre aktuelle Produkte und Dienstleistungen für den schönsten Tag im Leben. Auch Paare, die zum zweiten Mal heiraten, genauso wie gleichgeschlechtliche Paare, die sich 2018 trauen wollen, sind am 4. und 5. November auf dem Messegelände willkommen.

Über 150 Aussteller auf rund 5500 Quadratmetern

Es ist eine offene, kommunikative Atmosphäre, wenn die Besucher durch die Standreihen bummeln und sich von den Wedding-Experten beraten lassen. Die Trau Dich! Köln ist ein Muss für alle jungen Hochzeitspaare, die 2018 heiraten wollen und in der Region Köln leben.

Was erwartet die Besucher auf der Messe? Erneut über 150 Aussteller – und vor allem neueste Ideen und Dienstleistungen rund um den schönsten Tag im Leben. Ob Hochzeit im Boho-Style oder nur standesamtliche Trauung, ob Maßanzüge für den Bräutigam oder Prinzessinnenkleid für die Braut, ob Twinset-Ringe oder trendy Choker-Ketten, ob DJ oder Gospel-Sängerin: auf der Trau Dich! Köln gibt es hierzu Infos aus erster Hand. „Gut 30 Branchen sind auf unserer Messe vertreten und wir sind stolz darauf, dass die meisten Aussteller aus NRW kommen. So können die Paare und ihre Angehörigen die Messe als erstes Info- und Kontaktforum nutzen, um dann später vor Ort in Ruhe die Produkte auszuwählen“, sagt Projektleiterin Alina Molitor.

Neben ausgewählten Brautmoden-Ausstellern präsentieren sich auf der Trau Dich! Köln vor allem Dienstleister und Locations für eine Heirat mit individuellem Programm: Land- und Schlosshotels, Industrie- und Open-Air-Locations, Cateringfirmen, Musiker und Bands, Künstler, DJs, Dekorateure und Floristen. Die beteiligten Schmuckdesigner und Juweliere fertigen neben Trauringen in ihren Werkstätten Ringe, Colliers oder Ohrschmuck auf Wunsch – für jeden Geschmack und jedes Budget.

Ein festes Element der Messe sind außerdem Fachvorträge, bei denen zum Beispiel freie Trauredner, Hochzeitsplaner oder Familienanwälte aus ihrer Praxis berichten und Fragen beantworten. Über die Aussteller und das Rahmenprogramm der Kölner Hochzeitsmesse können sich Brautpaare und alle anderen Besucher schon vorab im Internet informieren und Kontakte für den schönsten Tag im Leben recherchieren.

Als Deutschlands Hochzeitsmessen-Anbieter Nr.1 kennt die TrauDich! Messe GmbH alle aktuellen Trends zum Thema Heiraten. Immer wieder entdecken die Messeprofis bei ihren Recherchen interessante Produkte. Seit Anfang des Jahres ergänzt deshalb der Trau Dich!-Onlineshop die „realen“ Messen. Auf dem digitalen Marktplatz finden Interessierte besondere Ideen unter dem Motto „Schönes für Eure Hochzeit“. Dort gibt es Produkte rund um die Raum- und Tischdekoration, Hochzeits- und Gastgeschenke, Ballons und Autoschmuck sowie süße Verführungen im Rahmen der Candybar. Der Eintritt kostet 12 Euro.

traudich.de