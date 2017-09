„Das Dschungelbuch“ als Erzählkonzert am 7. Oktober im Badehaus.

Burscheid. Am Samstag, 7. Oktober, wird um 11 Uhr im Badehaus die Geschichte „Das Dschungelbuch“ von Walt Disney aus dem Jahr 1967 neu in Szene gesetzt. Die Veranstaltung wird in der Kooperationsreihe „Bergische Erzählkonzerte für Kinder“ in Zusammenarbeit von Kulturbüro, Kulturverein und der Gesamt- bzw. Realschule präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Schüler des 8mk-Kurses der Realschule haben sich am Anfang des Schuljahres den Filmstoff nach dem Buch von Rudyard Kipling angesehen und Motive daraus in Linoleum geschnitten, die nun im Badehaus vorgestellt werden. Von Schülern der Gesamtschule wurden einige der Dschungelbuch-Figuren aus Pappmaché nachgebildet. Nach der Präsentation wandert die Ausstellung in die Stadtbücherei.

Erzählt wird die Geschichte über das ausgesetzte Waisenkind im Dschungel von Lehrerin Christa Engstenberg-Mannes und Schülern von ihr. Die Pädagogin hat auch die Gesamtleitung.

Die Besucher des Erzählkonzerts sind eingeladen, sich die Geschichte anzuhören, mitzuspielen und die Lieder m mitzusingen. Zudem gibt es die Möglichkeit, mit den Künstlern der Schule Bilder zu drucken oder auszumalen. Red