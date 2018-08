Barbara Hoevels verlässt die Stadtbücherei und geht – ebenfalls als Leiterin – nach Hürth. Im Gespräch mit dem BV spricht sie über das Leseverhalten insbesondere der Kinder und den Stellenwert von Büchereien.

Burscheid. Barbara Hoevels, Leiterin der Stadtbücherei, wechselt überraschend am 1. Oktober in der selben Funktion zur Stadtbücherei nach Hürth. Die 51-Jährige hat fast zehn Jahre dem Institut in Burscheid den Stempel aufgedrückt. Wir sprachen mit ihr über den Grund des Wechsels, das Leseverhalten der Menschen und darüber, wie man Kinder heute zum Lesen begeistern kann.

Frau Hoevels, Sie verlassen Burscheid nach fast zehn Jahren, was zieht Sie weg?

Barbara Hoevels: Im Wesentlichen ist es die Verkehrssituation. Wenn ich heute mit dem Auto aus Klettenberg nach Burscheid 45 Minuten brauche, dann ist das richtig schnell. Wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nehme, sind es sogar anderthalb Stunden pro Strecke. Hinzu kam die Angst in den vergangenen Jahren, in einen Unfall auf der Autobahn zu geraten. Es gab ja eine Zeit lang jeden Tag Meldungen über schwere Unfälle. Die Belastungen waren mir zu hoch, zudem bei einer Teilzeitstelle mit 23,5 Stunden.

Aber das hört sich auch ein bisschen so an, als würden Sie Burscheid mit einem weinenden Auge verlassen.

Hoevels: Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, ja. Sonst wäre ich sicher auch nicht so lange geblieben. Das Team hier ist einfach klasse und das helle Gebäude der Bücherei am Markt mag ich auch sehr, da gibt es auch ganz andere Häuser. Zudem habe ich hier viele Kontakte geknüpft zu Menschen, mit denen ich sehr gut zusammengearbeitet habe. Auf der anderen Seite kann ich künftig zu meiner neuen Stelle in Hürth von Klettenberg aus mit dem Fahrrad fahren. So etwas habe ich mir immer gewünscht.

Sie sind 51 Jahre alt. War es auch eine womöglich letzte Chance, noch einmal zu wechseln?

Hoevels: Das hat auch eine Rolle bei meiner Entscheidung gespielt, die nicht leicht war. Ich hätte nie gedacht, dass der Fachkräftemangel auch mal in unserem Bereich eine Rolle spielen wird. Das ist so. Es hat dazu beigetragen, dass es klappt. Aber grundsätzlich hat meine Qualifikation und meine langjährige Erfahrung den Ausschlag gegeben.

Sie können in einer 20 000-Einwohner-Stadt den persönlichen Kontakt zu vielen Lesern, dem Förderverein und vielen anderen Institutionen halten. Wird das in Hürth nicht anders sein?