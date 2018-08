Eine lange Anreise nach Altjührden im Friesland hat der Drittligist heute vor sich. Und das noch immer ohne festen Trainer.

Leichlingen.Die Leichlinger Drittligahandballer hatten in den vergangenen Jahren immer wieder mit Problemen in der Vorbereitungszeit zu kämpfen. Man erinnere sich zum Beispiel an die Renovierungsarbeiten in der eigenen Sporthalle, die ein Trainieren und Austragen der Heimspiele über viele Wochen unmöglich machten, ein Trauerfall im Verein, der die Spielersuche lähmte oder eine unfassbare Verletzungsserie.

In diesem Jahr ist die Halle in Ordnung, der Kader gut und hochwertig gefüllt und das Team verletzungsfrei geblieben – allerdings ist den Pirates knapp vor dem Saisonstart der Kapitän abhanden gekommen. Dass Trainer und Manager Frank Lorenzet ersatzlos von Bord musste, kann man durchaus als mittlere Katastrophe beim ambitionierten LTV bezeichnen.

Aber die Verantwortlichen bei den Leichlingern bekamen die Situation schnell in den Griff. Mit Heino Kirchhoff wurde bereits ein neuer Manager gefunden und dafür, dass die Pirates nicht führerlos in die Saison steuern, sorgt Co-Trainer Björn Aust. Ob er seine Mannschaft auch auf dem angestrebten Kurs halten kann, wird sich heute (19.30 Uhr, Manfred-Schmidt-Sporthalle, Varel) gegen die SG VTB/Altjührden zeigen. Die Ereignisse rund um den LTV, aber auch die Situation des Gegners, machen die Auftaktpartie zu einem besonderen Spiel. „Ein Saisonstart mit einer langen Anreise zu einem euphorischen Aufsteiger, der von sicher 500 bis 600 Zuschauern angefeuert wird – ich kann mir einfachere Dinge vorstellen“, kommentiert Aust die bevorstehende Aufgabe für seine Mannschaft.

Das Team aus Varel ist für Aust außerdem eine Wundertüte, denn der Kader hat mit dem des ursprünglichen Aufsteigers nicht mehr viel zu tun. Gleich sechs Neuzugänge haben das Gesicht der Mannschaft stark verändert. Auf der anderen Seite möchte Aust aber auch keine Missverständnisse über die Rollenverteilung aufkommen lassen. „Wir fahren als Vorjahresdritter zu einem Aufsteiger und haben auch in dieser Saison wieder den Anspruch, in der Spitze mitzuspielen. In eine solche Partie gehen wir deshalb als klarer Favorit.“

Diesen Anspruch unterstreicht auch der Kader der Leichlinger, der extrem gut bestückt ist und bis auf Bastian Munkel komplett die Reise nach Friesland antreten wird.