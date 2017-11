Kreis-CDU zeichnet langjährige Mitglieder aus.

Rhein.-Berg. Kreis.Insgesamt 72 Mitglieder der Kreis-CDU feiern in diesem Jahr ein Parteijubiläum. Während der traditionellen „Jubilarehrung“ dankten NRW-Generalsekretär Josef Hovenjürgen und der Kreisvorsitzende Rainer Deppe für 70-, 65-, 60-, 50-, 40- und 25-jährige Treue zur CDU.

In diesem Jahr feiert Gerhard Scholz aus Overath sein 70-jähriges Parteijubiläum. ie auch Gerd Ritzerfeld aus Bergisch Gladbach, der auf 65 Jahre in der CDU zurückblicken kann, konnte der 101-Jährige nicht an der Ehrung im Spiegelsaal des Bergischen Löwen teilnehmen.

Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Martin Boecker aus Kürten, Johannes Jaschick und Heinz-Dieter Mundorf aus Bergisch Gladbach, Walter Krautwurst aus Leichlingen und William Küster aus Odenthal ausgezeichnet.

50 Jahre sind auch Klaus Borkes aus Kürten sowie Johannes Gräf, Peter Kürten, Hermann Liebing, Ewald Schekerka, Josef Sturm (alle Bergisch Gladbach), Manfred Klaas aus Overath, Thomas Mauersberger aus Burscheid sowie Georg Platthaus aus Leichlingen dabei.

Ebenfalls aus Burscheid erhielt Ilse-Marie Handschuh für 40-jährige Mitgliedschaft eine Auszeichnung. Red