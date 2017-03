Im Haus der Kunst wurden Freitagabend auch die Sportler des Jahres gewählt. Und noch vier Ehrenamtler aus den Burscheider Sportvereinen.

Burscheid. Im voll besetzten Haus der Kunst sind Freitagabend ehrenamtliche tätige Burscheider für ihr Engagement geehrt worden. Auch besondere Leistungen im Sport wurden gewürdigt. Die Auszeichnung „Burscheider des Jahres 2016“ ging an die Grünen Damen und Herren, die im evangelischen Altenzentrum aktiv sind. Sportlerin des Jahres 2016 ist die Westernreiterin Stephanie Brückner, über die in dieser Zeitung schon oft zu lesen war. Als Sportler des Jahres wurde Darius Baron ausgezeichnet, der als Fußballtennisspieler für Schlagzeilen ebenfalls im Bergischen Volksboten sorgte. Und die Mannschaft des Jahres ist das F1-Jugendteam des BV Burscheid.

Bürgermeister Stephan Caplan sprach in seiner Begrüßung „von den kleinen Dingen“, die oft in der Masse untergingen. „Das sieht man oft erst, wenn man selber Hilfe braucht.“ Um diese „nach vorne in unser Bewusstsein zu bringen“, sei der Abend da. Die Ehrenamtler, die als Burscheider des Jahres ausgezeichnet werden, „sind der Klebstoff, der unser Gemeinwesen in Burscheid zusammenhält“, sagte er. Diesen Menschen geht es nicht um die eigene Person.“ Und so galt der erste Höhepunkt des Abends auf der Bühne 21 Frauen und zwei Männern..

Grüne Damen Aufgrund ihres großen persönlichen Engagements wurden die Grünen Damen und Herren als Burscheider des Jahres vorgeschlagen – von der Auswahlkommission ausgewählt und durch den Rat bestätigt. Gegründet wurde die Gruppe im März 1988 von Kläre Weber und Sigrid Linden. Aktuell sind 21 Grüne Damen und zwei Grüne Herren im Alter zwischen 32 und 86 Jahren aktiv. Die meisten Gruppenmitglieder sind über 70 Jahre alt und bleiben, wie sie selbst festgestellt hätten, durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Altenzentrum jung und dynamisch, vor allen Dingen fröhlich. Viele engagieren sich bereits seit 29, 25, 20, 15 oder zehn Jahren. Die Tätigkeiten der Helfer sind unter anderem Rätselraten, Beten, Vorlesen, Singen – aber auch Unterstützung bei Bewegungstrainings oder Waffeln backen. Wesentlich aber sei die Arbeit im Stillen, sagt Sigrid Linden bei der Ehrung: „Das Wichtigste ist Zuhören.“

Stephanie Brückner Über Stephanie Brückner ist schon oft in dieser Zeitung berichtet worden. Obwohl sie erst 18 Jahre alt ist, hat sie bereits eine Erfolgsgeschichte als Westernreiterin geschrieben. Als Krönung die Auszeichnung zur dreifachen Europameisterin 2016 im Nachwuchsbereich. Nun ist sie dem Jugendbereich entwachsen – und alle sind gespannt darauf, wie ihre sportlichen Erfolge weitergehen.

Darius Baron Darius Baron hat sich ins Leben zurückgekämpft – über den Sport. Zuerst musste er aber nach einen schweren Motorradunfall an der Markusmühle um sein Leben kämpfen. Er war damals 24 Jahre alt, als er dort verunglückte. Er gewann den Kampf, verlor aber seinen linken Arm. „Ich habe mir gesagt, es geht weiter. Und ich wollte mir auch zeigen, dass ich körperlich mithalten kann“. Dazu suchte er sich einen Verein, bei dem er Fußballtennis ausüben konnte, den Reha-Aktiv-Sport Witten. Jeden Freitag fährt er dorthin und spielt mit seiner Mannschaft in der höchsten Liga in Deutschlang (Landesliga). Bei der Teilnahme am Länderpokal im vergangenen Jahr war er der einzige seines Teams. Er qualifizierte sich als einer der acht besten NRW-Spieler.

Ehrenamtler/Sport Hans Kirch, Burscheider Turngemeinde (BTG), Peter Ortmann, Ballspielverein Burscheid (BV Burscheid), Manfred Pickhardt, Turngemeinde Hilgen (TG Hilgen) und Thomas Faust, Turnerbund Gross-Oesinghausen (TBÖ) wurden für ihre jahrelange Tätigkeit in einem Verein ausgezeichnet.

F1 des BVB Und das ist die Mannschaft des Jahres, die F1 des BV Burscheid. Die Mannschaft hat ein erfolgreiches Jahr 2015/2016 abgeschlossen. Bei 18 Siegen wurden 135 Tore geschossen. Die Krönung war ein Turniersieg in den Niederlanden. Zum Team gehören: Adil Asrouti, Luis Barbosa, Adam Chwalek, Leandro da Cunha, Arlind Gashi, Philipp Geurtz, Dimitrios Ioannidis, Samet Ispir, Arda Iz, Furkan Kekevi, Jonathan Rothe, Joel Schröder, Arbin Uzeiri, Ardit Uzeiri, Fati Kaan Akin.