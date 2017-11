Bei der Aktion „Stadtradeln“ gab es doppelt so viele Teilnehmer wie im Vorjahr.

Leverkusen. Zum zweiten Mal nahm Leverkusen an der Aktion „Stadtradeln“ teil – und konnte in den ersten drei Maiwochen des Jahres trotz des eher durchwachsenen Wetters mehr als 1000 Teilnehmer für die Aktion gewinnen: 1082 Radler haben in diesem Jahr an dieser Aktion teilgenommen, 178 424 Kilometer wurden gemeinsam erradelt. Die aktivsten Teilnehmer waren in die Villa Wuppermann eingeladen und erhielten eine Anerkennung in Form von Preisen.

Fahrradaktivstes Team waren, wie schon im vergangenen Jahr, die Eheleute Teodora und Dieter Junior, die als „Balkan Raser“ zusammen 1552 Kilometer zurücklegten. Sie bekamen jeder eine Stadtradel-Gepäcktasche und einen Saunagutschein. Das Team mit den meisten geradelten Kilometern waren – ebenfalls wie im vergangenen Jahr - die „Freunde u. Förderer der Balkantrasse“. Die 119 aktiven Teilnehmer legten zusammen 27 335 Kilometer zurück. Jan Haller nahm für die Vereinskasse 150 Euro entgegen.

Mit einem ersten Platz ausgezeichnet wurde außerdem die Leverkusener Schule mit den besten Stadtradel-Ergebnissen: Die Realschule am Stadtpark belegte mit ihren 15 053 Kilometern sowohl den ersten Platz unter den teilnehmenden Schulen als auch den dritten Platz bei den besten Teams. Für das Team „RAS - Radeln am Stadtpark“ mit seinen 216 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahm die Zweite Konrektorin Beate Schmitt 200 Euro in Empfang. (Alle Gewinner und Namen der Teilnehmer an der Ehrung: in der beigefügten Excel-Liste).

OB Uwe Richrath übergab die Gewinne. „Mich freut besonders, dass in diesem zweiten Jahr der Aktion fast doppelt so viele Leverkusen in die Pedale getreten haben wie im Jahr zuvor. Denn das ist natürlich das eigentliche Ziel der Kampagne: Sie will möglichst viele Menschen für einige Wochen dazu bringen, für die täglichen Wege das Fahrrad statt anderer Verkehrsmittel zu benutzen“, betonte Richrath. 2016, dem ersten Jahr der Leverkusener Teilnahme, hatten 620 Radler an der Aktion teilgenommen, in diesem Jahr waren es 1082.

Bundesweit findet der Wettbewerb seit 2008 statt. Er soll das umweltfreundliche Verkehrsmittel Fahrrad weiter als alltagstauglich etablieren und auf Dauer die Rahmenbedingungen dafür verbessern. Ziel der Kampagne ist es, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Auch die Kommunen gehen untereinander in den Wettbewerb. Traten 2008 gerade mal 23 Kommunen gegeneinander an, waren es 2017 schon 620. Im Gesamtranking belegt Leverkusen in diesem Jahr in der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“ den Platz 69 von 620.