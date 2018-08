Zum 27. Mal startet am 1. September „Kunst im Schaufenster“. Die von vielen anderen Städten „kopierte“ Schau wird seit genau 20 Jahren von Edeltrud Stöcker organisiert.

Burscheid.Vor zwei Jahren feierte die Ausstellung „Kunst im Schaufenster“ mit dem 25. Mal ein rundes Jubiläum. Tatkräftig fast die ganzen Jahre in der ersten Reihe daran mitgewirkt hat die Burscheiderin Edeltrud Stöcker, die nun ebenfalls ein Jubiläum feiert. „Seit 1998 organisiere ich das Ganze“, sagt sie im Ausblick auf die neue, 27. Schau in den Auslagen der Geschäfte ab dem 1. September.

Edeltrud Stöcker erinnert sich noch genau an die Reaktionen hunderte von Kilometern über die Stadtgrenze hinaus. „Als 2005 unsere Aktion erstmals mit einer eigenen Webseite im Internet veröffentlicht wurde, gab es kaum eine Kommune, die eine solche Veranstaltung angeboten hat. Es erreichten uns Anfragen von Städten und Gemeinden aus ganz Deutschland – zum Beispiel aus Hof und Wesel – die dem Beispiel aus Burscheid folgen und auch in ihren Geschäftsstraßen eine solche ,Kunst-Galerie’ ins Leben rufen wollten.“ Und auch auf den „virtuellen Kunstrundgang“, die Homepage der Initiative, ist Edeltrud Stöcker stolz. „Heute findet man im Netz unter ,Kunst im Schaufenster’ viele Webseiten. Jedoch so etabliert, engagiert und lebendig wie unsere Seite, findet man kaum eine. Dieser Erfolg ist nur möglich, weil die Wirtschafts- und Werbegemeinschaft, die Stadt Burscheid und die beteiligten Künstler seit Jahren gemeinsam und kontinuierlich das Ziel verfolgen, für einige Wochen im Jahr Kunst in besonderer Weise zu präsentieren.“

Mit Herzblut: „Mir liegt sehr viel an der Ausstellung und der Stadt“

Als die Organisatorin damals zum Aktionskreis kam und mitmischte, war sie noch Geschäftsfrau. Bis zum Jahr 2002 waren sie und ihr Mann Inhaber des TV-, Video- und Hifi-Geschäfts „SP: Stöcker“ an der Montanusstraße. Heute ist dort eine Zahnarztpraxis.

Doch das Engagement, das damals sicher auch einen Eigennutz hatte, ist auch nach dem Ende des Geschäftslebens nicht verebbt. Im Gegenteil: Deutlich mehr Zeit investiere sie heute in die Tätigkeit – es sei ihr „Herzblut“, sagt sie. „Mir liegt sehr viel an der Ausstellung, weil mir so viel an der Stadt liegt.“

Am 12. September 1992 startete die erste Aktion „Kunst im Schaufenster“. Anlässlich einer Ausstellung Burscheider Hobbykünstler im Haus der Kunst 1991, an der damals 20 Künstler beteiligt waren, wurde die Idee geboren, außerhalb dieser Ausstellung die Arbeiten einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Einige Künstler und die damalige Kulturausschussvorsitzende Sigrid Linden waren maßgeblich daran beteiligt, diese Idee in Zusammenarbeit mit der damaligen Werbegemeinschaft Burscheid zu verwirklichen. Einige Künstler der ersten Stunde sind auch heute noch dabei. Bis zu 34 Künstler pro Aktion – in diesem Jahr sind es 27 – waren bislang beteiligt.