Ein Jahr vor dem 50-jährigen Bestehen gibt es Zweifel am Sinn der Verbindung nach Österreich.

Burscheid. Seit dem 5. Oktober 1968 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Burscheid und der Gemeinde Egg – im kommenden Jahr könnten beide Kommunen den 50. Geburtstag der Verbindung also groß feiern. Doch angesichts der jüngsten Töne im Kulturausschuss ist eher zu vermuten, dass dem Jubiläum überhaupt keine offizielle Bedeutung beigemessen wird. Und zwar von beiden Seiten nicht.

Denn während sich die Kommunalpolitik im Kulturausschuss eigentlich bis zur gestrigen Sitzung zur Zukunft mit den Partnerstädten grundsätzlich einbringen wollte, musste Bürgermeister Stefan Caplan feststellen: „Wir haben von keiner Fraktion etwas bekommen.“ Dafür wurde dann aber wie so oft in den vergangenen Ausschüssen engagiert über das Thema geredet.

Anders, als das offenbar in den politischen Gremien in Egg passiert. So habe der Burscheider Verwaltungschef kürzlich während eines Gesprächs mit Bürgermeister Paul Sutterlüty erfahren, dass kein Protagonist im Stadtrat dort das Thema artikuliere. Es heiße nur: „Wir stehen dazu, dass wir das auf Vereinsseite unterstützen.“

Ausschussmitglieder sehen Egg für die Jugend nicht als spannend an

Stella Ignatz (BfB) meinte: „Dass ab und zu ein Verein zum Frühlingsfest fahre, das ist für mich zu wenig.“ Grundsätzlich verstehe sie „Alleingänge“ nicht als Städtepartnerschaft und verwies auf andere Städte in der Region, deren Schulen sich beispielsweise sprachlich mit Schulen der Partnerstädte regelmäßig und intensiv austauschten. Anke Wischer (beratendes Mitglied) merkte an: „Vielleicht haben wir für solche Aktivitäten auch die falschen Partnerstädte.“ Für Jugendliche sei Egg vermutlich nicht so spannend, dass sie die Kultur dort kennenlernen wollten.

Bodo Jakob (SPD) sah aufgrund der großen Entfernung nach Egg eher den Wert eines kulturellen Austauschs mit der Partnerstadt Bourscheid in Luxemburg. „Mehr als eine freundschaftliche Begegnungmit Egg ist es nicht.“

Doch auch ihm fehlt offenbar eine symbolische Geste aus der Partnerstadt Egg. Ein Schild am Rathaus nämlich mit dem Hinweis auf die Partnerschaft mit Burscheid habe er bei einem Besuch nicht entdeckt.