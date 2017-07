Dunstabzugshaube hat Feuer gefangen

Burscheid. Am Samstagnachmittag um kurz nach 14 Uhr kam es zu einem Brand in der Küche einer Wohnung an der Hauptstraße 139, gegenüber dem Penny-Markt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte die Dunstabzugshaube in der Küche Feuer gefangen – vermutlich beim Kochen. Der Brand hatte sich nicht ausgebreitet und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die kam mit drei Löschzügen – aus Burscheid, Paffenlöh und Dierath – wobei wegen des überschaubaren Feuers nur der Löschzug 1 aus Burscheid tätig geworden ist. Nach etwa einer Stunde ist laut Feuerwehr der Einsatz beendet gewesen. Es gab keine Verletzten. Die Bewohner konnten in die Wohnung zurück.