Auf ungewohntem Geläuf bei der SG Hackenberg muss die TG Hilgen am Sonntag den Kampf um Punkte fortsetzen.

Hilgen.Nach der langen Winterpause stehen die Kreisliga-Fußballer der TG Hilgen gleich vor einer richtigen Herausforderung. Am Sonntag (15 Uhr) sind die Männer um Trainer Hajrush Islami zu Gast beim Tabellennachbarn SG Hackenberg. Zwar belegen die beiden Teams die Ränge 13 und 14, aktuell liegen aber acht Punkte dazwischen. Der Rückzug vom VfL 07 Lennep in der Winterpause kommt erschwerend hinzu, die geholten Punkte wurden den beiden TGH-Teams wieder abgezogen. „Wir wollen unbedingt die nächste Mannschaft in den Abstiegskampf mit reinziehen. Dafür werden wir aber schon an unser Limit gehen müssen“, betont Islami, der mit gemischten Gefühlen auf die Vorbereitungsphase zurückblickt. Immer wieder der Zeitraum unterbrochen durch Pausen wegen starker Schneefälle, die Mannschaft hatte nur selten die Gelegenheit, sich in kompletter Form einzuspielen. „Wir müssen das jetzt mit großer Kampfkraft kompensieren“, fordert der Coach, der sein Team auf der ungewohnten Asche im Nachteil sieht.

Positive Signale gab es durch die Rückkehr von Marco Treutler, Jannik Grimberg und Dennis Lemmer, die nach überstandenen Verletzungen in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt sind. Außerdem steht Leistungsträger Mickel Heller vor seinem Comeback. Lediglich Urlauber Jonas Lauer steht am Wochenende nicht zur Verfügung. lh