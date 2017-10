Maria Weissenberger studierte spät, wurde mit 50 Jahren Lehrerin und machte mit 60 Jahren noch den Führerschein.

Burscheid. Maria Weissenberger wird heute 100 Jahre alt. Sie ist die drittälteste Bürgerin in Burscheid, wie eine Recherche beim Einwohnermeldeamt ergab: Die älteste Burscheiderin ist 101 Jahre alt, eine weitere Seniorin ebenfalls 100 Jahre, sie hat aber vor Maria Weissenberger bereits im Juni Geburtstag.

Die gebürtige Leichlingerin wohnt seit 20 Jahren bei ihrer Tochter Eva-Maria Ditz in Burscheid. Dort wird der große Geburtstag auch heute gefeiert. Und sicher wird auch darüber erzählt werden, welch ungewöhnliche Entscheidungen sie in ihrem Leben traf. Wobei die, mit 50 Jahren noch Lehrerin mit einem entsprechenden Studium werden zu wollen, sicher aus heutiger Sicht schon wieder „normal“ ist. Schließlich werden Lehrer händeringend gesucht und Quereinsteiger sind gefragt.

Nachdem Maria Weissenberger ihr Studium absolviert und ihre Prüfungen abgelegt hatte, war sie als Pädagogin in der Grundschule Herzogstraße in Opladen tätig.

Tocher machte den Führerschein, da wollte die Mutter ihn auch

Etwa zehn Jahre später, mit 60 Jahren, fasste Maria Weissenberger einen weiteren ausgefallenen Entschluss. Sie machte ihren Führerschein. Laut Tochter Eva-Maria Ditz habe das zwar etwas länger gedauert, doch folgte die erfolgreiche Prüfung und ein Autokauf.

Ausschlaggebend für die Entscheidung sei gewesen, dass die Schwester von Eva-Maria Ditz, Anne Weissenberger, mit 18 Jahren ihren Führerschein machte. „Meine Mutter hatte dabei festgestellt, dass sie die einzige in der Familie ohne einen Führerschein war.“ Folglich sei die Motivation groß gewesen, ebenfalls in den Besitz einer Fahrerlaubnis für das Auto zu kommen. Später absolvierte sie mit ihrem Auto im Wesentlichen die Strecke von ihrem Wohnort in Quettingen zur Grundschule nach Opladen.

Maria Weissenberger hat zwei Töchter und vier Enkelkinder. Als ursprünglich gelernte Krankenschwester war sie unter anderem in Paris und Polen tätig. Ihr Mann starb 1971. hmn