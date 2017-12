Burscheid.Drei Menschen sind gestern gegen 15 Uhr bei einem Unfall im Luisental verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Autofahrer einem anderem in Höhe Büchel die Vorfahrt genommen. Eingeklemmt wurde niemand, vorsorglich setzte die Feuerwehr an einem mit zwei Personen besetzten Auto den Spreizer an, um die Tür zu öffnen. Beide Personen mussten mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer des anderen Wagens kam in eine Klinik. hmn