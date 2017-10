Schulleitungen informieren vom 14. bis 16. November.

Leverkusen. Viele Eltern beschäftigen sich derzeit mit der Frage, welche Schulform die richtige für das eigene Kind sein könnte. Wo wird es vielleicht überfordert oder auch unterfordert sein? Manchen Eltern fehlt auch der Gesamtüberblick über das Schulsystem in NRW und auch über die Möglichkeiten, während der Schullaufbahn des Kindes die Schulform zu wechseln.

Entsprechend stark nachgefragt waren in den vergangenen Jahren auch die gemeinsamen Infoveranstaltungen der weiterführenden Schulen, bei denen die Eltern alles über Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Gymnasium und Gesamtschule erfahren konnten.

Um den Eltern bei ihrer Entscheidungsfindung zu helfen, bieten die Leverkusener Schulleitungen der weiterführenden Schulen Informationsveranstaltungen über die unterschiedlichen Schulformen an drei Abenden an: Am Dienstag, 14. November, im Vortragssaal des Forums, am Mittwoch, 15. November, im Ratssaal im Verwaltungsgebäude Goetheplatz, und am Donnerstag, 16. November, in der Aula der Sekundarschule Am Nonnenbruch 13. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr und enden gegen 21 Uhr.