Die 42-Jährige bewirbt sich um das Landratsamt – als Ersatzkandidatin der FDP.

Rhein-Berg. Die FDP im Rheinisch-Bergischen Kreis hat Dorothee Wasmuth mit großer Mehrheit auf ihrem Parteitag am Dienstagabend als neue Kandidatin für das Amt des Landrats gewählt. Sie bekam 42 von 49 Stimmen und tritt damit am 24. September um die Nachfolge Hermann-Josef Tebrokes an.

Wasmuth ersetzt den vorherigen Kandidaten Wehrend

Die 42 Jahre alte Wasmuth ist Diplom-Kauffrau, verheiratet, hat drei Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und lebt seit 15 Jahren in Bergisch Gladbach. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Köln arbeitete sie zunächst bei einer Versicherung. Während der Kinderphase folgte eine Zeit der Selbstständigkeit, danach war Wasmuth bei den Kliniken der Stadt Köln stellvertretende Verwaltungsleiterin und übernahm später Projekte in Einkauf und Logistik. Von dort führte ihr Weg sie wieder zurück in die Beratung von Praxen und Krankenhäusern.

Eigentlich hatte die FDP Rhein-Berg schon Philipp Wehrend als Kandidaten für das Amt des Landrats aufgestellt. Der fiel aber weg, als Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in NRW, ihn kurzfristig nach Düsseldorf holte. Wasmuth tritt jetzt an seiner Stelle bei der Wahl an.

2011 hatte die FDP RheinBerg übrigens noch den CDU-Kandidaten, Hermann-Josef Tebroke, unterstützt, und keinen eigenen Kandidaten benannt.