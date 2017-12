Köln zum Basteln, Stricken, Häkeln und Nähen gibt es nun in einem Ratgeber zusammengefasst.

Köln. Wie wäre es mit einer selbst gemachten FC-Fanmütze, einem Köln-Spiel mit dem Titel „Köln ärgert sich nicht“, schicken Dom-Topflappen oder einem Hennes aus Sperrholz? Für Menschen, die ihre Stadt lieben oder die einfach Fans der kölschen Lebensart sind, gibt es nun eine ganz praktische Anleitung zum Glücklichsein. Natürlich kann man mit Handarbeit auch andere Menschen glücklich machen und besondere Weihnachtsgeschenke selbst herstellen.

Ein neues Selbermach-Buch im Emons Verlag gibt Tipps für Köln-Häckeln, - Basteln, -Stricken und -Nähen. Autorinnen sind Mila Lippke, die Fernsehserien schreibt und nach Themen für den nächsten Roman sucht, Olga Reljic, die als Grafikerin, Künstlerin und Musikerin in Köln lebt, und Mirjam Wiesemann, die sich in ihrer Nähmaschine, schon seitdem sie sich erinnern, kreativ auslebt. Aus ihrer Leidenschaft hat sie mit Olga Reljic inzwischen einen Beruf gemacht und ihr eigenes Atelier gegründet. Fotografiert hat die kreativen Ideen Jörn Neumann, der auch gerade seinen ersten Dokumentarfilm an den Start gebracht hat.

Das Buch „Köln zum Selbermachen“ richtet sich an jeden, der gerne kreativ ist, der Handarbeit mag und der gerne selbst gestaltet. Auch wer sich bislang in Sachen Selbermachen nicht getraut hat, findet in dem Buch einen guten Einstieg. Präzise und übersichtliche Anleitungen sorgen für den richtigen Kniff und erleichtern das Handanlegen. Die Motive sind bunt und erfreuen kleine wie große Köln-Fans. Das Werk versteht sich auch als Inspiration zu eigenen Entwürfen.

Weitere Ideen sind ein eleganter Dom-Rahmen, Rhein-Schafe, Kamelle-Büggel, Kölner Lichter aus alten Kaffeetassen, ein Heinzelmännchen aus Pappmaché, eine Seilbahn als Deko für zu Hause, den Dicken Pitter als Spieluhr und Heilige-Drei-Könige-Drahtkronen mit Teelichtern sowie ein Domspitzen-Granny-Square-Kissen und eine Kölner Skyline-Karte.

Mila Lippke, Olga Reljic, Mirjam Wiesemann: Köln zum Selbermachen, Emons-Verlag, 112 Seiten, 16.95 Euro.