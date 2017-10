Ab Januar 2018 ist es endlich wieder so soweit: Dann erobert mit „Disney in Concert: Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ bereits zum zweiten Mal einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten die schönsten Konzertsäle Deutschlands – so auch am 2. April die Kölner Philharmonie. Dieses spektakuläre Konzerterlebnis kann für einige kleine Fans des Disney Filmhits zu einem einmaligen und unvergesslichen Erlebnis werden, denn Disney ruft wieder in Kooperation mit Galeria Kaufhof am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 18 Uhr zum großen Gesangs-Casting in Köln auf. Gesucht werden junge und talentierte Nachwuchs-Sängerinnen im Alter von sechs bis zwölf Jahren für die Rolle der „kleinen Anna“, die am Ostermontag, 2. April, um 15 und 19 Uhr live in der Philharmonie auftreten dürfen. Eine Jury wird am 16. Dezember in der Galeria Kaufhof-Filiale auf der Hohe Straße 41-53 in der Innenstadt bis zu drei Mädchen auswählen, die den bekannten Song „Willst du einen Schneemann bauen?“ auf der Bühne der Philharmonie vortragen werden. Die Teilnahme am Casting ist nur garantiert, wenn einer der Erziehungsberechtigten die Kandidatin vorab online registriert hat. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wählt Disney 80 Kandidatinnen pro Casting-Standort aus, die beim Casting vorsingen dürfen. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es im Internet.

disney.de/casting