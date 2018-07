Und schon wieder: In der Nacht zu Sonntag wurde das Richtungsschild auf der Verkehrsinsel am Buchenweg erneut umgefahren – zum jetzt 20. Mal. Anwohner und Landesbetrieb Straßen.NRW stehen vor einem Rätsel: Es gibt keinen plausiblen Grund, wieso gerade dieses Schild so leidet.