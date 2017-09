Burscheid. Am späten Montagabend ist in Hilgen aus einem Ford Werkzeug gestohlen worden. In der Zeit von 17.30 Uhr bis 21 Uhr war das Fahrzeug an der Straße Müllersbaum abgestellt, als Unbekannte mit einem Pflasterstein gleich zwei Scheiben des Transits einwarfen. Das gesamte Fahrzeug wurde augenscheinlich durchsucht. Die Diebe stahlen diverse Werkzeuge in einem Wert von mehreren hundert Euro und entkamen unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 0 22 02/205 0 entgegen. Red

Burscheid.Der evangelische Frauentreff Burscheid lädt ein für heute um 15 Uhr in das evangelische Gemeindehaus Burscheid an der Hauptstraße. Ursula Dabringhaus referiert über Wilhelm Busch, den Dichter, Zeichner und Maler. Es handelt sich um eine Biografie zwischen Lebensnähe, Distanz und Altersweisheit. Red

Burscheid. Der Treffpunkt Ehrenamt bietet morgen wie jeden Donnerstag eine Sprechstunde im Rathaus an. Von 10 bis 12 Uhr gibt es die Möglichkeit für Interessierte zum Gespräch. Hierbei geben die Vertreter der Initiative Detailauskünfte zu den Tätigkeitsangeboten in der Stadt. Während der Sprechstunde in Raum 0.01 (Erdgeschoss) des Rathauses ist das Team auch unter Telefon 670 310 erreichbar. Red