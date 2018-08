Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Creditreform sieht aber höhere Schäden für die Gläubiger in der Region.

Bergisches Land.Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Creditreform Solingen hat analysiert, wie viele Unternehmen im Gebiet um die Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen in den ersten sechs Monaten 2018 neu gegründet bzw. beim Gewerbeamt abgemeldet oder gelöscht worden. Und wie viele Firmen im Laufe des ersten halben Jahres in die Insolvenz geschliddert sind.

Setzte sich die Entwicklung bei den Gewebemeldungen fort, werden demnach am Ende des Jahres 6000 Neuanmeldungen ungefähr 5300 Löschungen und Gewerbe-Abmeldungen gegenüberstehen. Insgesamt würden dann in den Städten der Region am Jahresende – wenn sich die gegenwärtige Entwicklung fortsetzt – etwa 700 Gewerbebetriebe mehr verzeichnet sein als vor Jahresfrist. Die Gründungsaktivitäten hätten damit nach schwachen Vorjahreszahlen wieder zugenommen.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist nach Creditreform-Angabe in der Region weiter gesunken. Für die Zeit von Jahresbeginn bis 15. Juni sind demnach 119 unternehmerische Insolvenzverfahren verzeichnet. Mitte 2017 seien es noch 152 Verfahren (Rückgang: 22 Prozent) gewesen. Ole Kirschner, Geschäftsführer von Creditreform Solingen: „Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist auch in der Region weiter rückläufig. Leider sind aber die Schäden für die Gläubiger gestiegen, da es im letzten Jahr einige größere Unternehmen ‚erwischt‘ hat.“ Red