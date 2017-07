Burscheid. Etwas mehr als ein Jahr nachdem die Wochenpost fünf ihrer 14 Ausgaben eingestellt hat – darunter auch die in Burscheid – verlässt der Verlagssitz jetzt das Haus an der Bürgermeister-Schmidt-Straße 16a.

Nach BV-Informationen soll es eine Zentralisierung geben. Dafür würden die Untergeschäftsstellen in Hilden und Langenfeld aufgegeben – und die Verlagszentrale dafür nach Hilden verlegt werden. In etwa zwei Wochen soll der Umzug stattfinden. Der Verlag erhoffe sich dadurch kürze Wege. Es heißt aus internen Kreisen, es gebe keine damit zusammenhängenden Kündigungen und keine Einstellungen weiterer Ausgaben.

„Es wird keinen Leerstand geben“

Thomas W. Lopp, Gründer der Wochenpost und Eigentümer des Hauses

Aus der Geschäftsführung hieß es auf Anfrage nur: „Sollte es Veränderungen innerhalb unseres Verlages geben, werden wir diese zeitnah in unserer „Wochenpost“ unseren Lesern und Kunden mitteilen. Weiteren Informationsbedarf sehen wir nicht.“ Eine offizielle Stellungnahme der lokalen Verlagsleitung war ebenfalls nicht zu bekommen – wegen des Umzugsstresses, wie es hieß. Zweifel am Umzug gibt es also nicht – auch, weil mehrere Personen das bestätigt haben, darunter auch der Verlagsgründer, Thomas W. Lopp.

Lopp gründete die Wochenpost 1982. Vor drei Jahren wurde sie von der Weiss-Verlagsgruppe mit Sitz in Monschau gekauft. Das Pressehaus in der Bürgermeister-Schmidt-Straße ist aber weiter in Lopps Besitz. Das bestätigte er auf Anfrage.

Lopp, der das Internet-Anzeigenportal „anzeiger24“ für Hilden, Langenfeld und Verlbert betreibt, wollte sich nicht explizit zum Umzug der Wochenpost äußern. Dennoch bestätigte er den Umzug insofern, als er verriet, dass es bereits Pläne für eine Nachnutzung gebe. „Es wird keinen Leerstand geben“, sagte er, ohne weiter ins Detail gehen zu wollen, wer wann die Räume beziehen wird.

Die Mitarbeiter der Wochenpost hatten schon bei der Einstellung der Burscheider Ausgabe im Juni 2016 spekuliert, dass der Umzug folgen könnte, wenn der Mietvertrag für das Haus ausläuft.

Einziges verbleibendes kostenloses Anzeigenblatt in Burscheid und Umgebung seit der Einstellung der Wochenpost sind die immer mittwochs erscheinenden Lokalen Informationen mit Sitz in Leverkusen-Opladen sein. Interessantes Detail dabei: Das Wochenende, die Samstagsausgabe der Lokalen Informationen, wird bei der Weiss-Druck GmbH & Co. KG in Monschau gedruckt, die zur Weiss-Gruppe gehört. Und die ist zugleich Eigentümer der Wochenpost.

Die Wochenpost gab im Juni 2016 die die Ausgaben Burscheid, Wermelskirchen, Leichlingen, Leverkusen und Opladen auf.

Erhalten blieben die Ausgaben Solingen-Mitte, -Nord und -West, Düsseldorf-Süd sowie Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld und Monheim.