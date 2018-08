Was passiert noch in der Burg selbst?

Schulz: Im Pferdestallgebäude wird es Seminar- und Sozialräume geben. Außerdem bringen wir auf der ersten Etage die Bibliothek unter. Die Handwerker sollen Ende des Jahres anrücken. In der Alten Schule ist ein großer Teil der ebenerdigen Flächen bereits saniert. Es fehlt aber die Sanierung der „Schatzkammer“, in der Besucher unter anderem Solinger Stahlwaren kaufen können. Sie kann vorübergehend in den Martinussaal verlagert werden. In den oberen beiden Etagen wollen wir die Verwaltung konzentrieren. Übrigens: Vier Jahre, bevor der „moderne“ Bergfried eröffnet wurde, haben wir bereits eine App für Burgbesucher eingeführt.

Der Bergfried ist zu einem modernen Informationszentrum geworden, transportiert die Besucher sozusagen per Beamer ins Mittelalter. Was passiert mit dem Pferdestallgebäude und der Alten Schule?

Schulz: Da gibt es einige. Seit dem 21. Mai 2014 können unsere Besucher rund 60 der an die Burg angrenzenden 164 Parkplätze nicht nutzen, weil die Parkplatzmauer marode ist. Die Sanierung soll in diesem Quartal beginnen und ist hoffentlich bis Jahresende geschafft. Die Mittel kommen vom Land. Mit den insgesamt 5,6 Millionen Euro aus dem Städtebauförderungs-Topf werden außerdem die Alte Schule sowie das Pferdestallgebäude saniert und die Außenflächen neu gestaltet.

Besucher, die nicht zum ersten Mal zur Burg kommen, vermissen im Grabentorgebäude die Apotheken. Was ist aus ihnen geworden?

Schulz: Ich bedauere, dass die Apotheken verschwunden sind. Die Einrichtung der Einhorn-Apotheke aus Köln war aber eine Leihgabe des Apothekerverbands und ging ans Apothekenmuseum in Heidelberg. Die anderen Stücke haben wir in Unterburg eingelagert. Sie haben keinen Platz im neuen Museumskonzept.

Liegt das schon bis ins letzte Detail fest?

Schulz: Das Grobkonzept fürs Museum steht, die Detailplanung läuft. Noch ist nicht bestimmt, was in die Vitrinen kommt. Die Räume im Grabentorgebäude werden wir für Wechselausstellungen und Seminare nutzen. Sie eignen sich beispielsweise auch für Kindergeburtstage und andere Veranstaltungen.

Stichwort Veranstaltungen: Was planen Sie fürs kommende Jahr?

Schulz: Das komplette Programm für 2019 steht noch nicht fest. Derzeit sind wir unter anderem in Verhandlungen mit den Kölner Gruppen Paveier und Kasalla. Weiter ist ein Konzert mit der Tribute-Band Queen Kings als Open-Air Konzert vorgesehen. Außerdem ist es schon Standard, dass die Medieval Fantasy Convention in der Burg stattfindet - die nächste im kommenden Monat am 25. und 26. August und dann wieder im Mai 2019 mit dem Schwerpunkt „Mittelerde“. Veranstaltungen wie diese oder zuletzt auch die Harry Potter Convention machen wichtige Werbung für Schloss Burg weit über das Bergische Städtedreieck und Nordrhein-Westfalen hinaus.

Wer entscheidet, wer auftreten darf?

Schulz: Die Veranstaltungen sind eine echte Belebung. Wir machen eine Ertragsvorschaurechnung, um zu ermitteln, ob sie kostendeckend oder gewinnträchtig sind. Das hat bisher so gut funktioniert, dass wir nur in einem Fall rote Zahlen geschrieben haben. Unser Programm hat eine große Bandbreite: Wir sind mit einem Rittermahl ins Jahr gestartet, und werden es unter anderem mit der Gruppe Johnny Cash Experience sowie dem Gus-Anton-Kammerchor aus Remscheid beenden. Als „Sommer Klassik Open Air“ bieten wir am 29. August Nabucco an.

Sie sind jetzt zehn Jahre im Ruhestand. An Ihrem früheren Arbeitsplatz, im NRW-Wirtschaftsministerium, erinnert man sich aber noch gut an Sie und schätzt Sie weiter als kompetenten Ansprechpartner. Macht Sie das etwas stolz?

Schulz: Ich trage sicher Verantwortung dafür, dass die Burg 2010/2011 aus einer existenzgefährdenden Situation in eine stabile Finanzlage gekommen ist. Aber daran, dass hier mit hoher Qualität und großer Akkuratesse etwas Außerordentliches geschaffen wird, sind viele beteiligt. Wir hatten bisher ein gutes Miteinander von Planern, Handwerkern und Mitarbeitern des Schlossbauvereins.