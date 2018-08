Aqualon-Wanderung: Auf den Spuren des Schwarzpulvers.

Rhein.-Berg. Kreis. Am Samstag, 11. August, findet im Rahmen des Aqualon-Tourenprogrammes eine barrierefreie Wanderung in Altenberg statt. Unter der Leitung von Karin Wedde- Mühlhausen (IG Wir Bergischen) bewegen sich die Teilnehmer auf den Spuren des Schwarzpulvers. Noch heute kann man im malerischen Helenental die Überreste zahlreicher Mühlen, Wassergräben und Wehre entdecken.

Vom Parkplatz Schöllerhof geht es auf einem breiten, befestigten und rollstuhlgeeigneten Weg entlang der Dhünn bis zum Tagungshotel Maria in der Aue. Dort besteht Anschluss an den Bergischen Wanderbus (auf eigene Kosten), der die Teilnehmer wieder bis zum Parkplatz Schöllerhof bringt. Die Wanderung wird von einem Gebärdensprachdolmetscher begleitet und eine Funk-Kommunikationsanlage für Schwerhörige wird zur Verfügung gestellt. Da der Wanderbus nicht barrierefrei ist, werden Rollstuhlfahrende vom Wanderführer wieder zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung begleitet. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz Schöllerhof in Odenthal. Die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden und ist rund drei Kilometer lang. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Daher ist eine Anmeldung unter Tourenprogramm@aqualon-verein.de oder telefonisch unter 0 22 05/ 94 98 940 erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Red