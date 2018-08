Mit dem Honigfest wollen Imker und Naturschützer auf die Situation der Bienen aufmerksam machen.

Köln. Wenn Oberbürgermeisterin Henriette Reker von den Bienen spricht, kommt sie schnell ins Schwärmen. „Sie sind die Stars unter den Insekten und ungeheure Sympathieträger. Wir brauchen als Menschen die Bienen zum Leben – sie liefern uns als Nutztiere Honig, Wachs und Heilmittel“, sagt Reker und betont, dass Köln auf das Konzept einer Bienen-freundlichen Stadt setzt.

In Köln gibt es 350 Imker

Im Stadtgarten kann sie zum Honigfest am „Internationalen Tag der Honigbiene“ im Stadtgarten auch NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner begrüßen. Veranstalter ist die Honig-Connection, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen für den Insektenschutz zu mobilisieren. Gefördert wird das Projekt unter anderem von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW.

„Wir haben in Köln etwa 350 Imker, die im Imkerverein von 1882 organisiert sind. In der Regel wird hier gemischter Honig geerntet, da die Vegetation in der Großstadt sehr vielfältig ist. Aktuell bringt die langanhaltende Dürre für die Bienen Probleme mit sich, da zum Beispiel die Linde vertrocknet und sehr früh ihre Blüten abwirft, die hier sehr wichtig für die Sommertracht sind“, sagt Stephanie Breil von der Honig-Connection.

Sie weißt darauf hin, dass insbesondere die Wildbienen wie die Hummeln aktuell auch in Köln stark gefährdet sind. „Es ist wichtig, giftfrei zu gärtnern, passende blühende Pflanzen für die Bienen im Garten zu haben und dort auch mal wilde Ecken zu dulden“, erklärt Breil.

Unterstützen können Verbraucher und Gärtner die Insekten auch, wenn sie Wildbienen-Hotels bauen, lokalen Honig genießen, pestizidfrei einkaufen und Blühflächen wie blühende Wiesen als Bienenbüffets schaffen.

Zwei Bienenstöcke im Landwirtschaftsministerium

Schirmherrin der Honig-Connection ist Julia Klöckner: „Es ist wichtig, gemeinsam etwas für die Bienen zu tun und sich nicht durch Ideologien auseinanderbringen zu lassen. Die Biene ist systemrelevant und das drittwichtigste Nutztier. Sie hat eine große Bedeutung für die Versorgung der Städte und für den Erhalt der Landwirtschaft“, sagt die Ministerin.

Wichtig sei es, eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zu haben, um entsprechend nachhaltig für den Schutz der Insekten agieren zu können. „Es geht um die Gesamtzusammenhänge“, betont Klöckner, die den Schutz der Insekten auch in der Berliner Koalitionsvereinbarung hat festschreiben lassen, weil man so die Artenvielfalt erhalten möchte. Viele Dinge machen den Insekten zu schaffen, dazu gehört auch die Lichtverschmutzung in den Städten. Zu den ersten Amtshandlungen Klöckners zählte das Verbot eines Pestizids, das Bienen nachweißlich Schaden zufügt.

In ihrem Ministerium gibt es inzwischen zwei Bienenstöcke mit einer aktuellen Ernte von 70 Kilo. Der Honig wird als diplomatisches Gastgeschenk genutzt. Für die Bürger bietet man unter anderem unter dem Titel „Bee my Friend“ auch eine Bienen-App an.

Gute Ernte beim Kölner Imker Hüseyin Tuncer

Zu den 350 Kölner Imkern zählt Hüseyin Tuncer, der seit 2013 eigene Bienenvölker besitzt. „Ich hatte das Gefühl, mal etwas mit Bienen machen zu müssen und habe von einem anderen Imker mein erstes Bienenvolk bekommen. Heute habe ich sieben Völker und zwei Jungvölker, die ihren Platz auf dem Westfriedhof haben. Aktuell ist die Ernte sehr gut, ich bin zufrieden. Bei mir gibt es gemischten Blütenhonig. Letztes Jahr war alles durch den späten Frost schwieriger“, sagt der Kölner.

honigconnection.com