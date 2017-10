Am Sonntag trifft das Bayer-Team zu Hause auf die Dresden Titans.

Leverkusen. Am Sonntag, 22. Oktober geht es ab 16 Uhr für die Bayer Giants Leverkusen in der ProB weiter. Die Mannschaft um Teamkapitän Götz Twiehoff will auch das dritte Heimspiel der Saison für sich entscheiden. Mit den Dresden Titans bekommen es die Farbenstädter mit einem letztjährigen ProA-Ligisten zutun.

Frank Rothweiler wirkt in diesen Tagen nachdenklich. Der Abteilungsleiter des Rekordmeisters versucht in seinem Vorwort für das Hallenmagazin „Giants-News“ klare Worte zu finden, die die aktuelle Situation bei den „Riesen vom Rhein“ am besten widerspiegeln.

Rothweiler beschreibt den bisherigen Saisonverlauf als „Berg- und Talfahrt”: “So wie es in den beiden Heimspielen gegen Karlsruhe und Gießen bislang deutlich bergauf ging, so ernüchternd müssen wir deutlich festhalten, dass es nach der klaren Niederlage gegen eine starke Rhöndorfer Mannschaft sowie der enttäuschenden Pleite beim Aufsteiger BBC Coburg in der Fremde bislang rasant Richtung Tal geht.“ Klare Worte des ehemaligen Zweitligaspielers, die zeigen, wie wichtig die aktuelle Phase den Verantwortlichen bei den Giants ist.

Am Sonntag steht für die Leverkusener an der Bismarckstraße eine weitere wichtige Begegnung auf dem Programm: Die „Giganten“ treffen auf die Dresden Titans. 2016/17, wagten die Ostdeutschen den Schritt per „Wildcard“ in die ProA und stiegen nach lediglich zwei Siegen aus 30 Partien sofort wieder ab. Nun möchten die Sachsen eine gute Saison in der ProB spielen und sich in der Liga so gut es geht im oberen Tabellenbereich festsetzen.

Titans-Coach Nenad Josipovic kann dabei auf sehr interessante Personalien zurückgreifen, die über eine große Menge an Erfahrung verfügen. Zum einen ist dabei sicherlich Janek Schmidkunz zu nennen. Der 27-jährige Point Guard ging in der vergangenen Spielzeit noch für den BBL-Aufsteiger Oettinger Rockets Gotha auf Korbjagd und erzielte durchschnittlich, in insgesamt 30 Begegnung, 5,9 Punkte pro Partie. Ebenfalls über Erfahrung im deutschen Basketball verfügen die US-Amerikaner Travis Thompson und Steven Bennett.

Thompson war in der abgelaufenen Saison 2016/17 Teil der Fraport Skyliners Juniors und kam auf 19,2 Zähler pro Partie, während Steven Bennett bereits in der ProA für die Uni Baskets Paderborn in insgesamt 13 Spielen auflief. Neben den drei angesprochenen Leistungsträgern sind auch Helge Baues (16,3 PpS) und Malick Fall (5,8 PpS sowie 7,3 Rebounds pro Begegnung) Aktivposten im Spiel der Mannen aus der Elbflorenz.

Die Giants müssen weiterhin auf Olegas Legankovas verzichten. Während der Partie gegen die Giessen 46ers Rackelos verletzte sich der Flügelspieler so schwer, dass er sich zwei Bänder im Fuß riss und mehrere Wochen ausfallen wird. Eine genaue Prognose über die Länge der Verletzungspause kann nicht gemacht werden, es kommt hierbei auf den Heilungsverlauf an.