Der Überschwappeffekt zeigt auf dem Markt Auswirkungen. Wer bauen will, muss bis zu 15 Prozent mehr im Kreis hinblättern. In Burscheid beträgt das Plus laut Gutachterauschuss drei Prozent.

Burscheid/Rhein.-Berg. Kreis. Der Effekt ist nicht neu, aber die Zahlen sind es: Der Gutachterausschuss im Kreis hat seinen Grundstücksmarktbericht fertiggestellt. Und demnach bestätigen die Preissteigerungen des vergangenen Jahres den bereits vielfach geäußerten Trend, dass sich immer mehr Menschen im nahen Umland von Köln niederlassen wollen. Durch die steigende Nachfrage steigen auch die Preise.

Die Kosten für einen Quadratmeterpreis Baugrund stiegen in Rösrath beispielsweise um 15 Prozent. Auch Kürten, Leichlingen und Odenthal weisen Steigerungen von zehn Prozent auf. In Burscheid und Overath ergab sich ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Stabil blieben die Preise in Wermelskirchen. Im Schnitt beträgt die Steigerung im Kreis sieben Prozent.

Die meisten Grundstücke wurden entsprechend der Preissteigerung in Rösrath verkauft. 41 Stück im vergangenen Jahr. Dicht dahinter allerdings schon Burscheid mit 40 Grundstücken. Es folgen Wermelskirchen (35), Kürten (29), Overath (25), Odenthal (24) und Leichlingen (21).

Im Vergleich zu Rösrath ist Baugrund in Burscheid preiswert

Am tiefsten müssen Käufer für ein Baugrundstück in guter Lage in Rösrath mit einem Preis von 390 Euro/Quadratmeter (2015: 340 Euro/m²) in die Tasche greifen. Es folgten Leichlingen mit 360 Euro/m² (330 Euro/m²) und Odenthal mit 350 Euro/m² (320 Euro/m²). Vergleichsweise günstig ist eine gute Wohnlage dagegen in Burscheid. Für den Bereich Füllsichel beispielsweise haben die Gutachter eine Wert von 260 Euro/m² fixiert. Zehn Euro mehr als im vergangenen Jahr für die selbe Wohngegend. Wer in mittlerer Lage bauen möchte (der Gutachterausschuss wählt hierfür den Griesberg als Beispiel) muss mit 235 Euro/m² kalkulieren, in einfacher Lage (Niklaus-Ehlen-Weg) 205 Euro/m².

Ein leichter Rückgang ist bei den Verkäufen von Ein- und Zweifamilienhäusern festzustellen – und zwar um rund zwei Prozent von 834 Vertragsabschlüssen auf 820. Der Umsatz stieg aber um 5 Prozent auf 212 Millionen Euro. Höhere Preise machen es möglich. Die meisten Häuser wechselten mit 146 in Wermelskirchen den Besitzer. 142 fanden in Leichlingen neue Besitzer. Es folgen Rösrath (131), Burscheid (110), Overath (109), Kürten (94) und Odenthal (88).