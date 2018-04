Uwe Graetke gilt als „Vater der Umwelt- woche“. 21 Jahre lang hat er die größte Veranstaltung der Art in NRW mit dem Umweltfest als feierlicher Höhepunkt organisiert. Jetzt geht er nach vier Jahrzehnten bei der Stadt in Ruhestand.

Burscheid. Die Umweltwoche mit dem Familien- und Umweltfest am 22. April und dem Umweltmarkt am 27. April steht vor der Tür. Verantwortlich ist seit über zwei Jahrzehnten Uwe Graetke. Eine Bilanz vor dessen Abschied aus dem Rathaus und damit auch von der Organisation der Umweltwoche.

Herr Graetke, wie fällt Ihre Bilanz nach 21 Jahren Umweltwoche aus?

Uwe Graetke: Angefangen hatte alles 1996 mit dem Bürgerantrag von Armin Busch, dass die Burscheider Schüler einmal im Jahr Müll sammeln sollten. Daraus ist dann ein Jahr später die erste Umweltwoche entstanden. Und diese war mehr als eine reine Müllsammelaktion. Es gab bereits einen kleinen Umweltmarkt und verschiedene Angebote an die Schüler. 1998 kamen dann auch die Kindergärten und Kitas hinzu, später beteiligten sich zudem die Offenen Ganztagsschulen.

...und daraus wurde eine über die Stadtgrenzen hinaus viel beachtete Veranstaltung.

Graetke: Ganz genau. Bei der ersten Umweltwoche hätte niemand daran gedacht, dass daraus die größte Umweltveranstaltung in NRW entstehen könnte. Das Interesse der Schulen und Kindergärten auf der einen Seite war und ist genauso groß wie das der Anbieter von Aktionen sowie der Partner und Sponsoren. Sonst wäre eine Veranstaltung wie die Umweltwoche nicht realisierbar. Durch die stetige Entwicklung und Vergrößerung wird die Organisation mehr und mehr zu einer echten Herausforderung.

2018 hat sich einiges verändert.

Graetke: Ja, in diesem Jahr ist es besonders schwierig, da sich die Veranstaltungsfläche für das Familien- und Umweltfest deutlich verkleinert hat, und es war nicht einfach, möglichst viele Teilnehmer der vergangenen Jahre unterzubringen. Auch die Übertragung der Gassparte und der Betriebsführung der Wassersparte von den Burscheider Stadtwerken zur Belkaw hat das Ganze nicht einfacher gemacht. Es waren hierdurch viele Dinge für die Umweltwoche neu abzusprechen, da die Stadtwerke von Beginn an bis letztes Jahr ein großes Standbein der Umweltwoche waren und sich in diesem Jahr nur noch in stark verkleinertem Umfang beteiligen können.

Sie gehen Ende des Jahres in den Ruhestand. Fällt es Ihnen schwer, diese Aufgabe abgeben zu müssen?

Graetke: Für mich bedeutet das einen Einschnitt in meinem Leben. Ich bin seit 43 Jahren bei der Stadt und die Hälfte meiner Dienstzeit habe ich die Umweltwoche organisiert, die sich toll entwickelt hat. Und für mich war es über all die Jahre etwas ganz Besonderes, gemeinsam mit so vielen netten und engagierten Menschen eine derartige Veranstaltung durchführen zu können. Aber das Ganze hat auch sehr viel Kraft gekostet, vor allem in den vergangenen sechs Jahren.