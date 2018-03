TVW-Frauen treten am Sonntag gegen Gartenstadt an.

Witzhelden.Bis zur langen Osterpause haben die Handballerinnen des TV Witzhelden noch drei Partien zu absolvieren. Den Anfang macht die Heimpartie am Sonntag (17 Uhr) gegen den Tabellenfünften SSV Gartenstadt, danach stehen die Duell gegen den Zwölften HG Kaast/Büttgen sowie den Zehnten HSG Adler Haan 2 auf dem Plan.

„Wir wollen weiter in der Erfolgsspur bleiben und die letzten Restzweifel beseitigen“, betont Trainer Sascha Pauly, der mit seinem Team souverän die Verbandsliga-Tabelle anführt. Bei sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus Wülfrath gibt es nur noch geringe Zweifel am Witzheldener Durchmarsch bis in die Oberliga.

Mit dem Gegner aus Krefeld kommt jedoch eine ganz gefährliche Mannschaft ins Höhendorf. Aus den letzten acht Begegnungen holte das SSV-Team beeindruckende 15:1-Punkte und schob sich damit an die vorderen Ränge heran. „Die spielen einen sehr effektiven Ball und machen insgesamt wenig Fehler. Wir müssen schon voll fokussiert sein und dürfen die nicht auf die leichte Schulter nehmen und werden selber eine gute Leistung bringen müssen“, sagt der Coach.

Bis auf die beiden Nachwuchsspielerinnen Luisa Lubberich und Antje Schmitz, die parallel mit der A-Jugend im Einsatz sein werden, stehe alle Kräfte für einen Einsatz zur Verfügung. lh