Das neue Klima-Windkanal-Testzentrum bei Ford in Merkenich nimmt den Betrieb auf. Minister Pinkwart kommt zur Eröffnung.

Köln. Die Luft flimmert wie in der Wüste, während es nur wenige Meter entfernt so kalt ist, dass man einen Schneemann bauen könnte. Und gleich nebenan tobt ein Hurrikan der Kategorie 5. Willkommen in der „Wetter Fabrik“ bei Ford in Köln-Merkenich.

Beim Eröffnungsrundgang führten Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke, und der Chef der Produktentwicklung Jörg Beyer die Gäste durch das hochmoderne Testzentrum. Unter den Gästen befanden sich auch Andreas Pinkwart, NRW-Wirtschaftsminister und OB Henriette Reker.

Von der heißen Sahara in die eiskalte Arktis

Das neue Klima-Windkanal-Testzentrum ermöglicht es, die Wetterlagen der ganzen Welt unter einem Dach zu simulieren, damit Ingenieure zukünftige Fahrzeuge zu jeder Zeit unter extremen Bedingungen testen können – vom kleinen Ford KA+ bis hin zum Ford Transit. Auf einer Fläche von der Größe eines Fußballfeldes können Ingenieure die Fahrzeuge auf simulierte Reisen rund um den Globus mitnehmen - zur sengend heißen Sahara bis hin zur sibirischen Arktis oder in den drückend schwülen Dschungel von Costa Rica.

Zu den möglichen Simulationen in Europas fortschrittlichstem Klima-Windkanal-Testzentrum zählen auch Höhenlagen oberhalb des Mont Blanc-Gipfels, Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometer, Schnee, gleißendes Sonnenlicht sowie Starkregen – und das alles per Knopfdruck.

„Dank der großen Bandbreite an schonungslosen Tests können Ford-Fahrer überall auf der Welt sicher sein, dass ihre Fahrzeuge mit jeder Klimazone zurechtkommen“, sagte Joe Bakaj, Vizepräsident Produktentwicklung von Ford Europa. „Die moderne Anlage kann nahezu alleWetterbedingungen der Welt reproduzieren und unsere Ingenieure werden dieses großartige Potenzial jeden Tag nutzen, um erstklassige Fahrzeuge zu entwickeln.“

Während seiner Rede bei der Eröffnung der neuen Testeinrichtung sagte Pinkwart: „Die Landesregierung möchte den Wandel im Automotive- und Mobilitätsbereich aktiv mitgestalten. Wir wollen die Themen umweltfreundliche Antriebe, innovative Fahrzeuge und Klimaschutz neu denken und zu neuen Produkten und Dienstleistungen zusammenführen. Wir freuen uns über Unternehmen wie Ford, die uns mit innovativen Ideen auf diesem Weg begleiten. Das Investment des Automobilbauers zeigt die weiterhin hohe Bedeutung der Technologieentwicklung im Herzen Europas. Die neuen Wind- und Klimatestmöglichkeiten im John-Andrews-Entwicklungszentrum von Ford leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Standortsicherung der Automobilproduktion in Köln.“