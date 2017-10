Die österreichische Band Wanda kommt mit neuem Album „Niente“ ins Palladium nach Mülheim.

Köln. Kaum eine andere deutschsprachige Band legt bei der Veröffentlichung ihrer Alben eine derartige Schlagzahl vor und ist zudem fast pausenlos auf Tour. Auch im Jahr 2018 dürfen sich die Fans wieder auf die Liveshows freuen. Ganze 17 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz kündigen Wanda für ihre „Diente“-Tour von März bis Mai an. Schon an diesem Freitag veröffentlichen Wanda ihre nächstes Werk. „Niente“ ist bereits das dritte Studioalbum innerhalb von vier Jahren. Ins Kölner Palladium an der Schanzenstraße 40 kommen die Wiener am 16. März. Was das Publikum dort erwartet, verraten Sänger Michael Marco Fitzthum und Gitarrist Manuel Christoph Poppe im Interview.

Die letzten beiden Alben sind mächtig durchgestartet und haben viel Lob von den Kritikern bekommen. Wie groß war der Erfolgsdruck jetzt bei „Niente“.

Michael Marco Fitzthum: Wir spüren da überhaupt keine Veränderung und haben kein Gespür für Erwartungen oder Erfolgsdruck. Insofern können wir ganz normal Songs schreiben, ohne dass wir uns von außen beeinflussen lassen. Unser Leben hat sich auch nicht wirklich verändert. Es gibt immer noch zwei parallel laufende Welten – der sehr lebendige Tour-Kosmos und die ruhige Zeit in Wien, in der unsere Lieder entstehen. Beide Welten sind voneinander das blanke Gegenteil, da zerreißt es uns manchmal fast,

Inwiefern?

Fitzthum: Es ist schwer, wenn man von der lebendigen Tourwelt kommt und dann alleine in Wien in der Wohnung sitzt. Herbert Grönemeyer hat das schön beschrieben: Wenn er von der Tour nach Hause kommt und sich ein Ei kocht, fragt er sich, warum keiner applaudiert. So geht es uns auch, wir vermissen es, in die verschwitzten Gesichter der Fans zu schauen.

Wie entstehen die neuen Songs?

Manuel Christoph Poppe: Marco schreibt alle Lieder, er ist quasi der Noel Gallagher der Band. Dabei ist der Verschleiß sehr groß – aus 100 Songideen schafft es ein Stück aufs Album.

Fitzthum: Und am Küchentisch stelle ich dann diesen einen fertigen Song vor, der ist dann für die anderen eigentlich nicht mehr ablehnbar – es ist quasi der weiße Trüffel meiner Arbeit. Ich könnte auch keine unfertigen Songs präsentieren, das fände ich der Band gegenüber als pietätlos.