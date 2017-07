Sieben Parteien haben Kandidaten für das Direktmandat beim Kreis angemeldet.

Rhein-Berg. Wenn Wolfgang Bosbach (CDU) mit der Wahl am 24. September sein Direktmandat für den Rheinisch-Bergischen Kreis abgibt, stehen die potenziellen Nachfolger Schlange. Beim Kreis sind vergangene Woche die Bewerber um das Mandat gemeldet worden – am Freitag tagt der Wahlausschuss und bestätigt deren Kandidatur. Eine reine Formsache.

Auf dem Wahlzettel werden dann im September sieben Direktkandidaten der verschiedenen Parteien stehen.

Nur zwei Kandidaten haben bisher Bundestagswahlkampf geführt

Die CDU stellt Hermann-Josef Tebroke auf. Er ist Landrat und damit Chef der kommunalen Verwaltung. Das Amt hat er seit 2012 inne, vorher war er Bürgermeister in Lindlar. Zuvor war er Professor für Betriebswirtschaftslehre in Hamburg und Bayreuth. Er ist 53 Jahre alt und Vater von vier Kindern.

Nikolaus Kleine (60) lässt sich für die SPD aufstellen. Er wurde in Bensberg geboren, was heute Bergisch Gladach ist, wo er noch heute lebt und ist seit 2006 verpartnert. Auch er ist Betriebswirt und steht im Dienste der Stadt Köln. Dort leitete er als Kaufmännischer Leiter die Bühnen und ist seit 2012 für die Beteiligungsverwaltung der Stadt zuständig.

Die Grünen ziehen mit Maik Außendorf ins Rennen um das Direktmandat. Außendorf (45) ist Stadtrat in Bergisch Gladbach. Er ist energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion und bereits 2013 in den Bundestagswahlkampf gezogen. Außendorf hat Informatik und Mathematik studiert und ist Geschäftsführer einer IT-Firma. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Lucie Misini will für die Linke als Direktkandidatin in den Bundestag. Die 37 Jahre alte Ratsfrau in Bergisch Gladbach arbeitet als selbstständige Kauffrau, studierte vorher Rechtswissenschaften. Sie lebt seit 2001 in bergisch Gladbach und ist seit 2014 im Stadtrat. Sie wurde in Tschechien geboren und ist verheiratet.

Christian Lindner will seine Partei zurück in den Bundestag bringen

Das wohl prominenteste Gesicht unter den Direktkandidaten dürfte Christian Lindner (FDP) sein, der seine Partei zurück in den Bundestag führen will - kurz nachdem er die Liberalen wieder in die Regierung in Düsseldorf gebracht hat. Lindner wurde vor 38 Jahren in Wuppertal geboren und wuchs in Wermelskirchen auf. Der Politikwissenschaftler und früherer Werbefachmann ist Bundesvorsitzender der FDP und saß bereits von 2009 bis 2012 im Bundestag. Lindner ist verheiratet.

Joachim Orth aus Leichlingen tritt für die Freien Wähler an. Er ist der Kreisvorsitzende und saß von 2000 bis 2009 für die UWG im Rat. Der 62-jährige ist beruflich Versicherungsfachmann.

Für die AfD steht Roland Hartwig zur Wahl. Der 62-jährige Bergisch-Gladbacher ist geschieden und Vater von fünf Kindern. Er ist Beisitzer der Kreispartei und als Unternehmensjurist tätig.