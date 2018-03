Die helle Zeit mit dem Osterfeuer einleiten

Hilgen. Die evangelische Kirche Hilgen lädt am Samstag zum Taize-Gottesdienst mit anschließendem Osterfeuer mit kleinem Büffet - etwa mit der ersten Schokolade nach der Fastenzeit. Pfarrerin Annerose Frickenschmidt erklärt, dass mit dem Übergang zum Ostersonntag die helle Zeit in der Kirche anbricht. Deswegen wird auch der Gottesdienst, der in einer dunklen Kirche um 21 Uhr losgeht, nach und nach von Kerzen erhellt, die von hinten nach vorne gereicht werden und so stetig mehr Licht in die Kirche bringen. Nach etwa 45 Minuten endet der Gottesdienst und alle gehen gemeinsam auf die Kirchenwiese am Dünweg 11, wo das Osterfeuer dann entzündet wird. ecr