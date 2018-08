Nach der Lorenzet-Ära wird ein Nachfolger gesucht.

Eine Woche vor dem Saisonstart haben die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV nach wie vor die wohl größte Baustelle zu schließen. Die Pirates müssen einen Nachfolger für den entlassenen Trainer und Manager Frank Lorenzet finden. Immerhin wurde im früheren Bundesliga-Trainer Heino Kirchhoff schon mal ein sportlicher Leiter gefunden. Der pensionierte 64-jährige Pädagoge hat bereits seine Kontakte aufgenommen und erste Gespräche geführt.

Für das heutige Pokalspiel (16 Uhr) gegen den Bundesligisten SC DHfK Leipzig in Spenge wird Björn Aust die Mannschaft betreuen. Bis zum Meisterschaftsstart am nächsten Wochenende hofft man in Leichlingen, einen Nachfolger auf dem Trainerposten präsentieren zu können.

Durch den Doppelaufstieg des TuS Ferndorf und des TSV Bayer Dormagen sowie der Tatsache, dass es keinen Absteiger aus der zweiten Bundesliga in der Westgruppe gibt, bieten sich in der kommenden Saison gute Möglichkeiten für den LTV, einmal mehr eine Spitzenplatzierung einzunehmen. Viel wird sicherlich von der Trainersuche und dem Saisonstart abhängen, der alles andere als einfach werden wird für die Leichlinger. In jedem Fall verfügt die Mannschaft über das Potenzial, eine vordere Position zu erreichen. Zugänge: David Ferne (SG Ratingen 2011), Alexander Kübler (TSV Bayer Dormagen), Dennis Aust (HC Rhein Vikings), Ivo Santos (HIB Handball Graz), Yannick Eckervogt (TuS Volmetal), Maik Schneider (HSG Krefeld). Abgänge: Damian Bungart (Karriereende), Lukas Schulz (Longericher SC), Harald Feuchtmann (Ziel unbekannt), David Hansen (HSG Krefeld), Carsten Lange (TuS Derschlag), Jannes Hertlein (OHV Aurich). Kader: Tor: Mathis Stecken, David Ferne. Außen: Bastian Munkel, Mike Schulz, Dennis Aust. Rückraum: Valdas Novickis, Henning Padeken, Maik Schneider, Marcus Bouali, Tim Menzlaff, Ivo Santos, David Kreckler. Kreis: Alexander Kübler, Hendrik Rachow. Trainer: Björn Aust als Interimstrainer. Termine: 18.08. 1.DHB-Pokalrunde in Spenge gegen den SC DHfK Leipzig (16 Uhr); 25.08. Meisterschaftsauftakt in SG VTB/Altjührden (19.30 Uhr).